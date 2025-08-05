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Show24 Українські зірки Потап заговорив про дітей з Настею Каменських: "Ми працюємо"
5 серпня, 12:28
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Потап заговорив про дітей з Настею Каменських: "Ми працюємо"

Марія Примич
Основні тези
  • Потап розповів про плани щодо дітей з Настею Каменських в інтерв'ю Тетяні Лазарєвій.
  • Репер сказав, що вони з Настею знаходяться у процесі, який їм подобається.

Скандальний репер і продюсер Потап, який під час війни відсиджується за кордоном, дав чергове інтерв'ю. У ньому він заговорив про дітей зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських.

Подробицями особистого життя Потап поділився у розмові з російською телеведучою й акторкою Тетяною Лазарєвою. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її ютуб-канал. 

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Тетяна Лазарєва запитала у Потапа, чи планують вони з Настею Каменських дітей. 

Ми у процесі. Нам подобається процес. Ми працюємо, 
– відповів репер. 

У Потапа є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою. Репер вважає, що зараз був би таким самим батьком, як і раніше. Він додав, що "не сильно змінився". 

Коротко про стосунки Потапа і Каменських

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменський одружилися у 2019 році. Під час повномасштабного вторгнення у мережі часто з'являлися чутки про їхнє розлучення, однак на одному з виступів співачка їх спростувала. 

"Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають – ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять", – сказала Каменських.

У лютому в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю Потап заявив, що хоче дітей. 

"Я б хотів ще чотирьох (дітей – Show 24). Але тут уже питання таке – не тільки до мене, а й до Всесвіту, я маю на увазі. Вона (Настя Каменських – Show 24) також дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей. Ми працюємо над цим. Нам подобається процес", – заявив Потап. 

Нещодавно Потап натякнув, що зраджував Ірину Горову з Настею Каменських

Часті питання

Які стосунки у Потапа і Насті Каменських?

Потап і Настя Каменських одружилися у 2019 році. Незважаючи на чутки про їхнє розлучення, Настя спростувала ці чутки, підтверджуючи, що у них все добре.

Чи планують Потап і Настя Каменських мати дітей?

Так, Потап і Настя Каменських хочуть дітей і працюють над цим. Потап зазначив, що вони насолоджуються процесом і обидва мають бажання стати батьками.

Чи має Потап дітей від попередніх стосунків?

Так, у Потапа є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою. Він зазначає, що залишився таким самим батьком, як і раніше.