Подробностями личной жизни Потап поделился в разговоре с российской телеведущей и актрисой Татьяной Лазаревой. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее ютуб-канал.

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Татьяна Лазарева спросила у Потапа, планируют ли они с Настей Каменских детей.

Мы в процессе. Нам нравится процесс. Мы работаем,

– ответил рэпер.

У Потапа есть сын Андрей от первого брака с продюсером Ириной Горовой. Рэпер считает, что сейчас был бы таким же отцом, как и раньше. Он добавил, что "не сильно изменился".

Коротко об отношениях Потапа и Каменских

Напомним, что Потап и Настя Каменский поженились в 2019 году. Во время полномасштабного вторжения в сети часто появлялись слухи об их разводе, однако на одном из выступлений певица их опровергла.

"Пусть люди говорят. Нас когда люди женили, то мы друг друга терпеть не могли. Когда сейчас разводят – мы как никогда... У нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят", – сказала Каменских.

В феврале в интервью российскому журналисту Юрию Дудю Потап заявил, что хочет детей.

"Я бы хотел еще четверых (детей – Show 24). Но тут уже вопрос такой – не только ко мне, но и к Вселенной, я имею в виду. Она (Настя Каменских – Show 24) также очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс", – заявил Потап.

Недавно Потап намекнул, что изменял Ирине Горовой с Настей Каменских.