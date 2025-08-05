Подробицями особистого життя Потап поділився у розмові з російською телеведучою й акторкою Тетяною Лазарєвою. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її ютуб-канал.

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Тетяна Лазарєва запитала у Потапа, чи планують вони з Настею Каменських дітей.

Ми у процесі. Нам подобається процес. Ми працюємо,

– відповів репер.

У Потапа є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою. Репер вважає, що зараз був би таким самим батьком, як і раніше. Він додав, що "не сильно змінився".

Коротко про стосунки Потапа і Каменських

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменський одружилися у 2019 році. Під час повномасштабного вторгнення у мережі часто з'являлися чутки про їхнє розлучення, однак на одному з виступів співачка їх спростувала.

"Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають – ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять", – сказала Каменських.

У лютому в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю Потап заявив, що хоче дітей.

"Я б хотів ще чотирьох (дітей – Show 24). Але тут уже питання таке – не тільки до мене, а й до Всесвіту, я маю на увазі. Вона (Настя Каменських – Show 24) також дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей. Ми працюємо над цим. Нам подобається процес", – заявив Потап.

Нещодавно Потап натякнув, що зраджував Ірину Горову з Настею Каменських.