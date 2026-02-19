Принца Ендрю відпустили з поліцейського відділку через 12 годин після арешту

Принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора звільнили з-під варти через майже 12 годин після арешту. Його підозрюють у зловживанні державним службовим становищем.

Про це повідомляє Sky News.

Дивіться також Найулюбленіший, але найскандальніший син Єлизавети II: у яких скандалах фігурував Ендрю

Що відомо про звільнення принца Ендрю?

Принц Ендрю Маунтбеттена-Віндзора вийшов з-під варти поліції майже через 12 годин після арешту за підозрою у зловживанні державним службовим становищем.

Він покинув поліцейську дільницю Ейлшема в Норфолку на автомобілі, відкинувшись на спинку сидіння, ніби щоб уникнути камер.

Поліція наразі не коментувала його звільнення.

Зверніть увагу! Детально про те, що таке "файли Епштейна", хто він такий, як пов'язаний з Путіним і Трампом, та звідки усе почалося – читайте у великому матеріалі 24 Каналу.

Як принц Ендрю пов'язаний з Епштейном?