Принца Ендрю відпустили з поліцейського відділку через 12 годин після арешту
- Принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора звільнили з-під варти через 12 годин після арешту за підозрою у зловживанні державним службовим становищем.
- Поліція не коментувала звільнення, а принц покинув поліцейську дільницю у Норфолку, намагаючись уникнути камер.
Принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора звільнили з-під варти через майже 12 годин після арешту. Його підозрюють у зловживанні державним службовим становищем.
Про це повідомляє Sky News.
Що відомо про звільнення принца Ендрю?
Принц Ендрю Маунтбеттена-Віндзора вийшов з-під варти поліції майже через 12 годин після арешту за підозрою у зловживанні державним службовим становищем.
Він покинув поліцейську дільницю Ейлшема в Норфолку на автомобілі, відкинувшись на спинку сидіння, ніби щоб уникнути камер.
Поліція наразі не коментувала його звільнення.
Як принц Ендрю пов'язаний з Епштейном?
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований 19 лютого за підозрою у зловживанні службовим становищем, також він з'являвся у "файлах Епштейна" – засудженого сексуального злочинця.
Принц познайомився з Епштейном у 1999 році через його соратницю Гіслен Максвелл.
У "файлах Епштейна" на фотографіях Ендрю стоїть навкарачки над жінкою, яка лежить на підлозі. Листування 2010 року показує, що колишній принц обговорював зустрічі з жінкою, яку Епштейн описав як "розумну, красиву та гідну довіри".
Медіа зазначають, що Маунтбеттен-Віндзор міг пересилати Епштейну конфіденційну урядову та комерційну інформацію з візитів до В'єтнаму, Сінгапуру, Китаю та про інвестиційні можливості в Афганістані.