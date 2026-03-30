Приховували роками: королівський історик розкрив справжню причину смерті принца Філіпа
- Королівський історик Гуго Вікерс у книзі розкрив, що принц Філіп боровся з раком підшлункової залози протягом останніх восьми років життя.
- Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, а його похорон відбувся 17 квітня 2021 року з обмеженою кількістю присутніх через карантинні обмеження.
9 квітня вийде друком книга Queen Elizabeth II королівського історика Гуго Вікерса. У ній автор розкриває справжню причину смерті чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа.
Уривок з книги опублікували на сайті видання The Daily Mail.
Вас також може зацікавити За хлопцем Єви Мішалової, якого вбили на Балі, стежили протягом місяця
Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, за два місяці до свого 100-річчя. Тоді офіційною причиною називали старість. Втім, як стверджує Вікерс, протягом останніх восьми років життя він боровся з раком підшлункової залози. Про тяжкий діагноз стало відомо у 2013 році.
Попри хворобу, Його Високість продовжував виконувати королівські обов'язки. Офіційно він відійшов від них лише в серпні 2017 року, у віці 96 років.
Наступні два з половиною роки принц Філіп провів на Вуд-Фарм на території королівського маєтку Сандрінгем у Норфолку. У лютому 2021 року його госпіталізували до лікарні Святого Варфоломія, де згодом зробили операцію на серці. 16 березня принц Філіп повернувся до Віндзорського замку.
У останню ніч свого життя він непомітно вислизнув від медсестер, повільно пройшовся коридором на ходунках, взяв пиво і випив його в Дубовій кімнаті. Наступного ранку він встав, прийняв ванну, сказав, що почувається недобре, і тихо пішов у вічність. До того часу він жив із раком підшлункової залози майже вісім років – значно довше, ніж зазвичай триває життя після постановки такого діагнозу,
– йдеться в тексті.
Принц Філіп помер ще до того, як вдалося покликати королеву – вона ще не прокинулася.
Як пройшло прощання з принцом Філіпом?
- Похорон відбувся 17 квітня 2021 року.
- Через карантинні обмеження, пов'язані з COVID-19, на церемонії змогли бути присутні лише найближчі родичі.
- Його Високість поховали у Королівському склепі каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
- Водночас після похорону королеви Єлизавети II у вересні 2022 року тіло принца Філіпа перевезли до меморіальної каплиці, щоб подружжя знову було разом.