У смугастій сорочці та джинсах: Меган Маркл разом з принцом Гаррі з'явилась на пляжі в Сіднеї

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше за тривалий час завітали до Австралії. Востаннє вони подорожували до Сіднея ще в той час, коли були в складі королівської сім'ї.

Меган та Гаррі пропливли на яхті навколо гавані Сіднея разом з учасниками спільноти Invictus Australia, австралійським відділенням Ігор Нескорених. Про це пише People.

До слова Меган Маркл і принц Гаррі розпочали тур Австралією у стильних образах

Принц Гаррі разом з дружиною відвідали пляж Бонді та зустрілися з волонтерами-рятувальниками. Також вони поспілкувалися з працівниками Сіднейського єврейського музею, що готується до відкриття нової виставки.

Меган Маркл для нового виходу одягнула біло-синю смугасту сорочку Matteau, яку зав'язала на талії, та кремові прямі джинси Rollas Jeans. Її образ доповнювали золоті сережки у формі крапель, годинник та браслет Cartier, вказує Elle.

Цікаво, що принц Гаррі та Меган Маркл востаннє були в Австралії ще у жовтні 2018 року під час офіційного королівського турне.

Раніше принц Гаррі оголосив про запуск Invictus Australia Sports Festival – нового міжнародного заходу з адаптивних видів спорту. Він відбудеться в Австралії у жовтні 2026 року.

