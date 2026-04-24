Show24 Королівські сім'ї Просто й стильно: Юлія Свириденко зачарувала елегантним образом на зустрічі з принцом Гаррі
24 квітня, 10:06
2

Просто й стильно: Юлія Свириденко зачарувала елегантним образом на зустрічі з принцом Гаррі

Марія Примич
Основні тези
  • Юлія Свириденко зустрілася з принцом Гаррі в Києві.
  • Свириденко поділилася фотографіями з зустрічі в інстаграмі, висловивши вдячність за підтримку України.
Слухати новину 00:57 хв

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з принцом Гаррі у Києві. Герцог Сассекський прибув до України 23 квітня та виступив на Київському безпековому форумі.

Свириденко поділилась фотографіями з принцом на своїй сторінці в інстаграмі.

Дивіться також З Дюссельдорфу та Києва: Олександр Терен показав фото з принцом Гаррі з різницею у три роки

Для зустрічі Юлія Свириденко обрала простий, але водночас стильний образ. Вона одягла світло-блакитний жакет, чорні прямі штани та взула туфлі на підборах молочного кольору.

Прем'єр-міністерка України зробила легкий макіяж і вклала волосся назад, вона також носить окуляри з тонкою темною оправою. Свій образ Свириденко доповнила сережками.

Принц Гаррі показався у класичному костюмі, білій сорочці та краватці. До лацкана піджака він прикріпив брошки з прапорами Великої Британії та України.

Рада вітати принца Гаррі в Києві. Дякую за послідовну підтримку України, наших військових і ветеранів. Зворушена тим, з якою теплотою принц Гаррі говорить про наших людей, з якими зустрічається тут і по світу на Іграх Нескорених, 
– написала Свириденко під фото.

Юлія Свириденко та принц Гаррі у Києві / Фото з телеграм-каналу прем'єр-міністерки

 

 

Нагадаємо, вчора на Київському безпековому форумі герцог Сассекський зустрівся з керівником ОП Кирилом Будановим. Видання Новини.LIVE поширило відео, на якому вони тиснуть одне одному руки.

Коли раніше зустрічалися Юлія Свириденко та принц Гаррі?

  • Зауважимо, що це не перша зустріч Юлію Свириденко з принцом Гаррі. 

  • Під час попередньої поїздки герцога Сассекського до Києва у вересні 2025 року прем'єр-міністерка показала йому наслідки влучання російської ракети "Іскандер" у будівлю Уряду.

  • Свириденко та Гаррі також обговорили реабілітацію та відновлення ветеранів. Крім того, політична діячка подякувала принцу за підтримку українських військових. 

Пов'язані теми:

Королівські сім'ї
Юлія Свириденко
Принц Гаррі