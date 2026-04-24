Просто й стильно: Юлія Свириденко зачарувала елегантним образом на зустрічі з принцом Гаррі
- Юлія Свириденко зустрілася з принцом Гаррі в Києві.
- Свириденко поділилася фотографіями з зустрічі в інстаграмі, висловивши вдячність за підтримку України.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з принцом Гаррі у Києві. Герцог Сассекський прибув до України 23 квітня та виступив на Київському безпековому форумі.
Свириденко поділилась фотографіями з принцом на своїй сторінці в інстаграмі.
Для зустрічі Юлія Свириденко обрала простий, але водночас стильний образ. Вона одягла світло-блакитний жакет, чорні прямі штани та взула туфлі на підборах молочного кольору.
Прем'єр-міністерка України зробила легкий макіяж і вклала волосся назад, вона також носить окуляри з тонкою темною оправою. Свій образ Свириденко доповнила сережками.
Принц Гаррі показався у класичному костюмі, білій сорочці та краватці. До лацкана піджака він прикріпив брошки з прапорами Великої Британії та України.
Рада вітати принца Гаррі в Києві. Дякую за послідовну підтримку України, наших військових і ветеранів. Зворушена тим, з якою теплотою принц Гаррі говорить про наших людей, з якими зустрічається тут і по світу на Іграх Нескорених,
– написала Свириденко під фото.
Юлія Свириденко та принц Гаррі у Києві / Фото з телеграм-каналу прем'єр-міністерки
Нагадаємо, вчора на Київському безпековому форумі герцог Сассекський зустрівся з керівником ОП Кирилом Будановим. Видання Новини.LIVE поширило відео, на якому вони тиснуть одне одному руки.
Коли раніше зустрічалися Юлія Свириденко та принц Гаррі?
Зауважимо, що це не перша зустріч Юлію Свириденко з принцом Гаррі.
Під час попередньої поїздки герцога Сассекського до Києва у вересні 2025 року прем'єр-міністерка показала йому наслідки влучання російської ракети "Іскандер" у будівлю Уряду.
Свириденко та Гаррі також обговорили реабілітацію та відновлення ветеранів. Крім того, політична діячка подякувала принцу за підтримку українських військових.