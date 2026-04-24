Наслідує приклад матері: принц Гаррі пройшовся розмінованим полем на Київщині

Принц Гаррі під час чергового візиту до України пройшовся розмінованим лісом поблизу Бучі. Він пригадав, як його мати, принцеса Діана, їздила до Анголи з подібною метою.

Принц Гаррі виїхав з Києва на світанку 24 квітня та прибув на місце розмінованого поля. Про це пише ITV News.

Розмінуванням на цьому місці займається організація The Halo Trust. Герцог Сассекський поспілкувався з її представниками та пройшовся лісом. Йому показали, яку техніку використовують для розмінування – дрони, що виявляють міни та боєприпаси, та високотехнічні роботи.

Те, що робить The Halo Trust, – це справді неймовірна робота. Це сумно, дуже сумно, адже майже 30 років тому моя мати була в Анголі, а ми знову опинилися в епіцентрі нового конфлікту,

– поділився принц Гаррі.

Герцог вважає, що на очищення території від небезпечних предметів може піти від двох до чотирьох десятиліть.

Нагадаємо, також принц Гаррі відвідав Бучу. Він зустрівся з міським головою та отцем Андрієм – вони разом вшанували пам'ять жертв російської окупації.

