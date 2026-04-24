Суддя "МастерШеф" приготував для принца Гаррі борщ, який любила принцеса Діана

Суддя кулінарного талант-шоу "МастерШеф", шеф-кухар Володимир Ярославський приготував вечерю для принца Гаррі, який перебуває в Києві. Він, зокрема, скуштував борщ – страву, яку любила його матір, принцеса Діана.

Про це Ярославський повідомив в інстаграмі. Він показав фото з герцогом Сассекським.

Теж цікаво Просто й стильно: Юлія Свириденко зачарувала елегантним образом на зустрічі з принцом Гаррі

Учора в Києві відбулась благодійна вечеря на підтримку руху "Ігри Нескорених". Принц Гаррі заснував міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі у 2014 році.

Цього разу герцог Сассекський приїхав до України на запрошення "Ігор Нескорених". Володимир Ярославський наголосив, що він підтримує нашу країну "не для галочки, а по-справжньому".

Це принц Гаррі. І вчора я готував для нього вечерю. Чесно? Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або вона відчує країну на смак, або ні. І це повністю на мені,

– зазначив шеф-кухар.

Суддя "МастерШеф" додав, що візит принца був незапланований, тож часу підготуватися до вечері було обмаль. Проте, як зізнався, Ярославський, це лише "додало адреналіну".

Я знаю, що його мама, принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт – цікавий факт, правда? А сам принц з дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коріння,

– розповів Володимир.

Меню складалося з українського борщу, який подавався з різними начинками, малого пампуха із томленою качкою, трубочки з форшмаком і збитою щучою ікрою, котлети по-київськи з коропа, медівника з гречаним борошном. Вино подавали від українських виробників за ініціативи Олі Хірман.

Сам принц сказав: "Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут, щоб працювати разом із вами". І це відчувалось у кожному моменті того вечора. Для мене це більше, ніж просто вечеря. Це можливість показати, які ми є насправді. Нам важливо, щоб про Україну знали й говорили у світі. Кожен може робити це по-своєму. Я роблю це через кухню,

– підсумував Ярославський.

Для довідки! Торік принца Гаррі пригощав борщем Євген Клопотенко.

Де вчора виступив і з ким зустрівся принц Гаррі?