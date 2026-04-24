Принц Гаррі відвідав місто-герой Бучу та вшанував жертв окупації
Молодший син британського короля принц Гаррі під час третього візиту в Україну завітав до Бучі, що на Київщині. Він поспілкувався з міським головою, Анатолієм Федоруком.
Про візит герцога Сассекського розповіли на сайті Бучанської міської ради.
Принц Гаррі завітав на територію храму святого апостола Андрія Первозванного. Герцога Сассекського зустрів Анатолій Федорук, Бучанський міський голова.
Церква святого Андрія Первозванного є символом трагедії в Бучі. Під час російської окупації поблизу храму була найбільша братська могила, де спочивають 116 мешканців міста. Зараз на цьому місці меморіал – стіна пам'яті з іменами загиблих та померлих бучанців.
Принц Гаррі відвідав Бучу / Фото з фейсбуку Анатолія Федорука
Принц Гаррі поспілкувався з міським головою та отцем Андрієм. Вони разом вшанували пам'ять жертв окупації.
Вдячний герцогу Сассекському за візит, за увагу до Бучі та нашої трагедії, за людяність і підтримку України. Світло завжди на боці правди, і сьогодні воно разом з нами,
– поділився Анатолій Федорук у дописі в фейсбуці.
Що відомо про третій візит принца Гаррі в Україну?
- 23 квітня принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом. Його зустріли на вокзалі Києва. Герцог поділився, що йому приємно знову повернутися до України. Своєю поїздкою він прагнув вкотре нагадати світові про реалії життя українців.
- Принц Гаррі взяв участь у Київському безпековому форумі та виступив з промовою. Він закликав диктатора Путіна закінчити війну й звернувся з відповідним проханням до адміністрації США. Також герцог згадав російські воєнні злочини та підкреслив лідерство України у світі.
- Герцог Сассекський провів безліч зустрічей в Україні. Він спілкувався з головою ОП Кирилом Будановим, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, ветераном Олександром Тереном.