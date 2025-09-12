Принц Гаррі нещодавно здійснив чотириденний візит до Великої Британії, під час якого вперше за останні 19 місяців зустрівся зі своїм батьком – королем Чарльзом III. Після цього герцог Сассекський прокоментував стан короля.

Крім того, речник принца Гаррі поділився, які враження в нього залишилися після поїздки на Батьківщину. Повідомляє Show 24 з посиланням на People.

Невдовзі після зустрічі з королем герцог Сассекський взяв участь у заході в Лондоні, присвяченому Іграм Нескорених.

Для довідки! Ігри Нескорених – це міжнародні змагання з адаптивних видів спорту призначені для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання своїх обов'язків. Вони були засновані принцом Гаррі у 2014 році.

Під час розмови з журналістами він коротко поділився, що з батьком "усе добре".

Речник принца розповів, що у Гаррі залишилися позитивні враження від поїздки додому.

Очевидно, що йому дуже сподобалося повернутися до Великої Британії, зустрітися зі старими друзями, колегами та загалом мати змогу підтримати неймовірну діяльність ініціатив, які так багато для нього значать,

– зазначив він.

Яким був візит принца Гаррі до Великої Британії?