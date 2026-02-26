Уперше після арешту експринца Ендрю: Гаррі та Меган Маркл здійснили спільну міжнародну поїздку
- Принц Гаррі та Меган Маркл здійснили першу за 18 місяців міжнародну поїздку до Йорданії, де взяли участь у заходах ВООЗ та відвідали табір для сирійських біженців.
- Напередодні дядько Гаррі, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був арештований за підозрою у зловживанні службовим становищем, але пізніше відпущений, розслідування триває.
Вперше за останні 18 місяців принц Гаррі та його дружина Меган Маркл здійснили спільну міжнародну поїздку.
У середу, 25 лютого, вони прилетіли до Йорданії. Про деталі дводенного візиту герцога і герцогині Сассекської повідомило видання BBC.
Герцог і герцогиня Сассекські прилетіли до столиці Йорданії – Аммани – на запрошення генерального директора Всесвітньї організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адханома Гебреєсуса.
Їхній візит відбувається у непростий для королівської родини час після арешту дядька Гаррі – Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.
У межах поїздки подружжя взяло участь у дискусії, організованій ВООЗ. До обговорення долучилися представники міжнародних організацій, зокрема ООН та її агентств, а також дипломати й донори.
Після офіційної зустрічі Гаррі та Меган відвідали найбільший у світі табір для сирійських біженців Заатарі. Також вони завітали до молодіжного центру, яким опікується організація соціального розвитку Questscope. Центр пропонує підліткам різноманітні заняття – від уроків мистецтва й фотографії до музики та спорту. Такі ініціативи покликані підтримати молодь та допомогти впоратися з психологічними труднощами. Гаррі та Меган поспілкувалися з дітьми, зіграли у футбол, відвідали навчальні класи, послухали виступи дівчат, які грали на традиційних арабських інструментах. З огляду на фото, які з'явилися в соцмережах, візит мав теплу й дружню атмосферу.
Принц Гаррі та Меган Маркл прилетіли до Йорданії / Скриншот з інстаграм-сторіс
Для довідки! Попередня міжнародна поїздка герцога і герцогині Сассекських відбулася у серпні 2024 року – тоді вони відвідали Колумбія.
Що відомо про ситуацію з дядьком принца Гаррі?
- 19 лютого Ендрю Маунтбеттен-Віндзора затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем. Арешт відбувся у день його 66-річчя.
- Після майже 12 годин у відділку поліції в Норфолку його відпустили.
- Пізніше Чарльз III повідомив, що королівська родина співпрацюватиме зі слідчими органами.
- Правоохоронці провели обшуки в маєтку Royal Lodge, який раніше був резиденцією Ендрю.
- Сам колшній принц відкидає всі обвинувачення. Розслідування триває.