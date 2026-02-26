Уперше після арешту експринца Ендрю: Гаррі та Меган Маркл здійснили спільну міжнародну поїздку

Вперше за останні 18 місяців принц Гаррі та його дружина Меган Маркл здійснили спільну міжнародну поїздку.

У середу, 25 лютого, вони прилетіли до Йорданії. Про деталі дводенного візиту герцога і герцогині Сассекської повідомило видання BBC.

Герцог і герцогиня Сассекські прилетіли до столиці Йорданії – Аммани – на запрошення генерального директора Всесвітньї організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адханома Гебреєсуса.

Їхній візит відбувається у непростий для королівської родини час після арешту дядька Гаррі – Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

У межах поїздки подружжя взяло участь у дискусії, організованій ВООЗ. До обговорення долучилися представники міжнародних організацій, зокрема ООН та її агентств, а також дипломати й донори.

Після офіційної зустрічі Гаррі та Меган відвідали найбільший у світі табір для сирійських біженців Заатарі. Також вони завітали до молодіжного центру, яким опікується організація соціального розвитку Questscope. Центр пропонує підліткам різноманітні заняття – від уроків мистецтва й фотографії до музики та спорту. Такі ініціативи покликані підтримати молодь та допомогти впоратися з психологічними труднощами. Гаррі та Меган поспілкувалися з дітьми, зіграли у футбол, відвідали навчальні класи, послухали виступи дівчат, які грали на традиційних арабських інструментах. З огляду на фото, які з'явилися в соцмережах, візит мав теплу й дружню атмосферу.

Принц Гаррі та Меган Маркл прилетіли до Йорданії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! Попередня міжнародна поїздка герцога і герцогині Сассекських відбулася у серпні 2024 року – тоді вони відвідали Колумбія.

Що відомо про ситуацію з дядьком принца Гаррі?