Схожа на батька: Кейт Міддлтон і принц Вільям показали нове фото Шарлотти з нагоди її 11-річчя
Кейт Міддлтон і принц Вільям показали нову фотографію доньки з нагоди її дня народження. Сьогодні, 2 травня, принцесі Шарлотті виповнилося 11 років.
Принц та принцеса Уельські привітали доньку з 11-річчям на своїй сторінці в інстаграмі.
Читайте також Вони вже 15 років у шлюбі: історія кохання Кейт Міддлтон та принца Вільяма, яка підкорила світ
На фотографії, опублікованій Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, принцеса Шарлотта позує на природі та широко усміхається. Дівчинка одягнена у светр у червоно-чорну смужку та сині джинси.
Як пише BBC, Шарлотту сфотографував фотограф Метт Портеус під час великодніх канікул королівської родини в Корнуоллі. На світлині помітно, що дівчинка схоже на свого батька.
Щиро вітаємо Шарлотту з 11-річчям!,
– йдеться у дописі.
Нагадаємо, що 29 квітня принц та принцеса Уельські відсвяткували 15-ту річницю шлюбу. З нагоди свята вони поділились сімейним фото, на якому зображені з трьома дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї, а також з двома собаками Орлою та Отто. Знімок зроблений Меттом Портеусом у той же період.
Що відомо про принцесу Шарлотту?
Принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні. Вона стала п'ятою правнучкою королеви Єлизавети II й другою онукою короля Чарльза III.
Шарлотта – друга дитина у сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Вона має двох братів: 12-річного Джорджа та 8-річного Луї. Дівчинка – третя у черзі на британський престол.