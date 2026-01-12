Зрадниця Регіна Тодоренко назвала важку хворобу, з якою бореться багато років
- Регіна Тодоренко багато років страждає на сколіоз і ділиться порадами, як боротися з хворобою.
- Тодоренко замовчує війну в Україні та зосереджується на своєму особистому житті в Росії.
Регіна Тодоренко, яка цинічно замовчує війну в Україні, поскаржилась на проблеми зі здоров'ям. Вона зізналась, що тривалий час вчиться жити з болем.
Регіна Тодоренко відреагувала на коментар підписниці про болі у спині, що тривають вже 20 років. І зізналась, що це для неї близька тема. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-сторінку зрадниці.
Ведуча написала, що живе зі сколіозом уже багато років. За цей час вона навчилась, як боротися з хворобою. Регіна Тодоренко порадила звернутися до психолога, регулярно тренуватися та робити масаж, лежати на твердих поверхнях і обрати твердий матрац.
Я точно знаю, що життя з меншим болем можлива,
– підсумувала ведуча.
Регіна Тодоренко вдає, що є емпатичною і турботливою, однак коли мова заходить про Україну – вона обирає замовчувати події та заплющувати очі на трагедії, що відбуваються там, де вона народилась, виросла й стала популярною.
Через російські обстріли в Одесі у грудні 2025 подекуди кілька днів поспіль не було світла – про це писав начальник Одеської ОВА. Та, як і зазвичай, зрадниці байдуже.
Регіна Тодоренко замовчує війну
- Регіна Тодоренко народилася в Одесі, навчалась у рідному місті, а також у столиці. В Україні почалась її кар'єра як співачки та ведучої: вона була солісткою гурту Real O, працювала в шоу "Орел і решка".
- З часом Регіна Тодоренко перебралась до Росії, де вийшла заміж. Після початку повномасштабного вторгнення вона уникала чітких висловлювань, лицемірно висловлювалась про "мир у всьому світі" і натякала, що не говорить про політику через чоловіка-росіянина.
- У 2022 році проти Регіни Тодоренко ввели санкції за антиукраїнську позицію. Подейкують, що зрадниця отримала російський паспорт. Вона продовжує замовчувати події війни та показувати натомість розкішне життя.