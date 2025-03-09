Ріанна вперше показала кадри після пологів: "Народжувала в перлах і сонцезахисних окулярах"
- Ріанна вперше показала фото своїх дітей з пологового будинку з нагоди Міжнародного жіночого дня.
- Співачка народжувала в перлах і сонцезахисних окулярах, і назвала це найпотужнішою річчю, яку робила як жінка.
- Ріанна має двох синів: Ноа Мереса та Ріота Роуза Майерса.
Знаменита співачка Ріанна доволі рідко показує своїх дітей публіці. Водночас вона вирішила зробити виключення з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Знаменитість показала фото своїх синів з пологового будинку, яких раніше не було в мережі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ріанни.
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Так, виконавиця запостила серію з двох світлин. На цих фото співачка постала просто в пологовому будинку після народження малюків.
Безсумнівно, найпотужніша річ, яку я коли-небудь робила як жінка… Мої маленькі дива,
– зазначила Ріанна.
Що цікаво, на обох кадрах артистка була в аксесуарах: з золотим кольє з перлами та в сонцезахисних окулярах.
Так, я народжувала в перлах і сонцезахисних окулярах…Не питайте, багато чого відбувалося,
– написала зіркова мама.
Що відомо про дітей Ріанни
У січні 2022 року співачка оголосила, що чекає дитину від ASAP Rocky, а вже 13 травня того ж року народила первістка – сина Ноа Мереса.
У серпні 2023 року з'явилася інформація про друге поповнення в зірковій родині. Через місяць Ріанна офіційно підтвердила народження ще одного хлопчика – Ріота Роуза Майерса.
Напередодні ми писали матеріал про те, який зараз вигляд мають діти Ріанни.