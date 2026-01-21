У Римі прощаються з легендарним італійським дизайнером Валентіно Гаравані
- У Римі проходять прощання з італійським дизайнером Валентіно Гаравані, засновником бренду Valentino, яке відвідало сотні людей, включаючи знаменитостей і представників влади.
- Мер Риму Роберто Гуальтьєрі та креативний директор Valentino Алессандро Мікеле відзначили важливу спадщину та вплив Гаравані на Італію та світ моди.
У Римі прощаються з легендарним італійським дизайнером, засновником бренду Valentino Валентіно Гаравані. Сотні знаменитостей, представників влади та громадян прийшли вшанувати його пам'ять.
Скорботні вишуковувалися в чергу, щоб увійти до штаб-квартири фонду Валентіно. Про це повідомляє AP.
Читайте також Заснував бренд Valentino, але не створив сім'ю: біографія модельєра Валентіно Гаравані
Труну, в якій лежить Валентіно Гаравані, прикрасили лише однією червоною трояндою, а навколо неї білі квіти.
Найближчі родичі та друзі дизайнера сиділи по обидва боки труни, зокрема два його улюблених мопси.
Мер Риму Роберто Гуальтьєрі назвав Валентіно одним із "найяскравіших та найулюбленіших постатей Італії". А нинішній креативний директор модного дому Valentino Алессандро Мікеле сказав, що дизайнер буде незамінним і залишив після себе міцну спадщину.
Він був чудовим прикладом життя. Він прийшов здалеку і створив щось грандіозне,
– зазначив Мікеле.
Бізнесмен Джанкарло Джамметті й дизайнер Брюс Хуксема також присутні на прощанні.
Що відомо про смерть Валентіно Гаравані?
Валентіно Гаравані помер 19 січня у своїй римській резиденції в оточенні близьких.
Прощання з дизайнером проходитиме сьогодні (21 січня) та завтра (22 січня) з 11:00 до 18:00.
Похорон відбудеться у п'ятницю, 23 січня, у базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі та деї-Мартірі у Римі.