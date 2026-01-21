Укр Рус
Show24 Світові знаменитості У Римі прощаються з легендарним італійським дизайнером Валентіно Гаравані
21 січня, 15:36
2
Оновлено - 16:20, 21 січня

У Римі прощаються з легендарним італійським дизайнером Валентіно Гаравані

Марія Примич
Основні тези
  • У Римі проходять прощання з італійським дизайнером Валентіно Гаравані, засновником бренду Valentino, яке відвідало сотні людей, включаючи знаменитостей і представників влади.
  • Мер Риму Роберто Гуальтьєрі та креативний директор Valentino Алессандро Мікеле відзначили важливу спадщину та вплив Гаравані на Італію та світ моди.

У Римі прощаються з легендарним італійським дизайнером, засновником бренду Valentino Валентіно Гаравані. Сотні знаменитостей, представників влади та громадян прийшли вшанувати його пам'ять.

Скорботні вишуковувалися в чергу, щоб увійти до штаб-квартири фонду Валентіно. Про це повідомляє AP.

Читайте також Заснував бренд Valentino, але не створив сім'ю: біографія модельєра Валентіно Гаравані

Труну, в якій лежить Валентіно Гаравані, прикрасили лише однією червоною трояндою, а навколо неї білі квіти. 

Найближчі родичі та друзі дизайнера сиділи по обидва боки труни, зокрема два його улюблених мопси.

Прощання з Валентіно Гаравані / Фото AP

Мер Риму Роберто Гуальтьєрі назвав Валентіно одним із "найяскравіших та найулюбленіших постатей Італії". А нинішній креативний директор модного дому Valentino Алессандро Мікеле сказав, що дизайнер буде незамінним і залишив після себе міцну спадщину.

Він був чудовим прикладом життя. Він прийшов здалеку і створив щось грандіозне, 
– зазначив Мікеле.

Бізнесмен Джанкарло Джамметті й дизайнер Брюс Хуксема також присутні на прощанні.

Люди стоять у черзі, щоб віддати шану Валентіно Гаравані / Фото Getty Images

Джанкарло Джамметті на прощанні з Валентіно / Фото Getty Images

Що відомо про смерть Валентіно Гаравані?

  • Валентіно Гаравані помер 19 січня у своїй римській резиденції в оточенні близьких.

  • Прощання з дизайнером проходитиме сьогодні (21 січня) та завтра (22 січня) з 11:00 до 18:00.

  • Похорон відбудеться у п'ятницю, 23 січня, у базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі та деї-Мартірі у Римі.