У Римі прощаються з легендарним італійським дизайнером Валентіно Гаравані

У Римі прощаються з легендарним італійським дизайнером, засновником бренду Valentino Валентіно Гаравані. Сотні знаменитостей, представників влади та громадян прийшли вшанувати його пам'ять.

Скорботні вишуковувалися в чергу, щоб увійти до штаб-квартири фонду Валентіно. Про це повідомляє AP.

Труну, в якій лежить Валентіно Гаравані, прикрасили лише однією червоною трояндою, а навколо неї білі квіти.

Найближчі родичі та друзі дизайнера сиділи по обидва боки труни, зокрема два його улюблених мопси.

Прощання з Валентіно Гаравані / Фото AP

Мер Риму Роберто Гуальтьєрі назвав Валентіно одним із "найяскравіших та найулюбленіших постатей Італії". А нинішній креативний директор модного дому Valentino Алессандро Мікеле сказав, що дизайнер буде незамінним і залишив після себе міцну спадщину.

Він був чудовим прикладом життя. Він прийшов здалеку і створив щось грандіозне,

– зазначив Мікеле.

Бізнесмен Джанкарло Джамметті й дизайнер Брюс Хуксема також присутні на прощанні.

Люди стоять у черзі, щоб віддати шану Валентіно Гаравані / Фото Getty Images

Джанкарло Джамметті на прощанні з Валентіно / Фото Getty Images

Що відомо про смерть Валентіно Гаравані?