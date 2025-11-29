"Ой що це коїться": Люленов та Домницький презентували різдвяну версію ШОВКОВИЦІ

Влітку Іван Люленов та Артем Домницький випустили спільний трек ШОВКОВИЦЯ, який завдяки простому звучанню став справжнім хітом у тікток та інших соцмережах.

За 5 місяців кліп на ютуб-каналі IVAN LIULENOV набрав вже 10 мільйонів переглядів. На тлі такої популярності артисти вирішили випустити різдвяну версію вірусної пісні, пише 24 Канал.

Вас також може зацікавити Мурашки по шкірі: легендарний "Щедрик" прозвучав в одній із кав'ярень Львова

Музиканти поділилися, що "ШОВКОВИЦЯ. Christmas version" для них – це ніжний спогад про безтурботні часи.

Ой що це коїться, ой що це коїться. Ой зацвіла в нас на Різдво шовковиця. Не заспокоїться серце, не заспокоїться. Рана ніяк не загоїться,

– звучить у композиції.

Крім того, DAMNITSKYI в оновленій версії переписав свій куплет. Відео з піснею артисти опублікували на своїх сторінках в інстаграмі.



Різдвяна "ШОВКОВИЦЯ" увійшла до зимового EP IVAN LIULENOV, до якого також потрапили треки "ВІДДАЮ" та "ЗИМОВА". Разом із тим артисти представили одинадцятихвилинну новорічну відеолистівку.

IVAN LIULENOV – HAT-TRICK: "ВІДДАЮ", "ЗИМОВА", "ШОВКОВИЦЯ" (Christmas version): дивіться відео онлайн

Які ще музичні новинки презентували українські артисти?