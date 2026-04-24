Росія не отримає головних нагород на Венеційській бієнале
- Росія та Ізраїль зможуть брати участь у Венеційській бієнале, але не отримають головних нагород через рішення журі.
- Журі утримається від розгляду країн, лідери яких звинувачені у злочинах проти людяності, що випливає з проваджень Міжнародного кримінального суду.
Журі Венеційської бієнале ухвалило важливе рішення щодо Росії та Ізраїля. Країнам дозволили брати участь у виставці, однак вони не зможуть отримати головні нагороди.
Судді ігноруватимуть представників Росії та Ізраїлю на Венеційській бієнале. Про це пише італійське видання Ansa.
Попри заклики міжнародної спільноти виключити Росію та Ізраїль з бієнале, представників цих країн все-таки допустили до участі. Тому країни зможуть брати участь у виставці та презентувати свої павільйони.
Однак російські та ізраїльські проєкти не допускають до конкурсної програми. Вони не зможуть здобути головних нагород – "Золотого" та "Срібного левів", додають у Adnkronos.
Як вказано в заяві, журі "утримається від розгляду країн, лідери яких наразі звинувачені у злочинах проти людяності". Мова йде про провадження Міжнародного кримінального суду щодо Росії та Ізраїлю.
Журі Biennale Arte, як і всі журі Венеційської бієнале, діє з повною автономією та незалежністю суджень у здійсненні своїх функцій,
– зазначили у пресслужбі.
Це означає, що журі діють незалежно від організаторів, тому мають повну свободу у визначенні лауреатів. Водночас вони не мають впливу на участь національних павільйонів.
Зверніть увагу! Венеційська бієнале – це одна з найважливіших міжнародних виставок сучасного мистецтва. Захід відбувається раз на 2 роки. Країни представляють свої павільйони – експозиції в різних локаціях Венеції. Україна бере участь у Венеційській бієнале з 2001 року.
Що відомо про скандал навколо Венеційської бієнале?
- У 2022 році Росія не брала участі у Венеційській бієнале. Російські художники засудили війну та відмовилися представляти свій національний павільйон. У 2024 році Росії знову не було на мистецькому конкурсі.
- У березні 2026 у Росії заявили про намір повернутися на Венеційську бієнале, і вже за кілька днів країна справді опинилась в офіційному списку учасників. До слова, комікарка павільйону – Анастасія Карнєєва, донька заступника директора "Ростеху".
- Таке рішення викликало критику з боку української та міжнародної культурної спільноти. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністерка культури Тетяна Бережна виступили зі спільною заявою про те, що Венеційська бієнале не може стати інструментом для відбілювання російських воєнних злочинів.
- Організатори Венеційської бієнале відповідали, що участь Росії не порушує правил. Начебто санкції не забороняють російським митцям бути учасниками культурних заходів.