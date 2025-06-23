Олена Тополя показала перші хвилини після атаки на Київ, внаслідок якої зруйнована її квартира
- Внаслідок російської атаки на Київ знищена квартира Тараса та Олени Тополі.
- Олена Тополя опублікувала відео у своєму інстаграмі, де видно наслідки удару та чути голоси схвильованих людей.
- Шанувальники та українські зірки підтримали Олену в коментарях, висловлюючи свої переживання за її сім'ю.
У ніч проти 23 червня російські окупанти знову обстріляли Київ. Внаслідок атаки знищена квартира лідера гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі та його дружини Олени.
У своєму інстаграмі Олена Тополя опублікувала відео, передає Show 24. Ймовірно, співачка записала його у перші хвилини після російського удару.
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Від пережитого стресу Олена Тополя навіть не змогла говорити. На відео чути голоси схвильованих людей, звуки автомобільних сигналізацій, а також видно вогонь позаду співачки.
У коментарях співачку підтримали шанувальники та українські зірки, зокрема Ольга Цибульська, Марічка Падалко, Аліна Шаманська й Олексій Суровцев. Вони висловили свої переживання за сім'ю.
- "Божечко, Оленка. Я надіюсь з вами все добре".
- "Боже, скажіть, що все добре й усі рідні цілі".
- "Оленочко, обіймаю. Сил вам. Ми поруч".
- "Олено, тримайтеся".
- "Обіймаю. Сподіваюся, ви з дітьми в порядку".
- "Як страшно. Тримайтеся".
Росіяни зруйнували квартиру Тараса та Олени Тополі
Сьогодні вранці лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя розповів, що росіяни зруйнували їхню з Оленою квартиру. На щастя, всі в родині залишились живими. Пряме влучання сталося в будинок навпроти.
"Усередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані", – написав Тарас Тополя.
Зазначимо, що цієї ночі Росія обстріляла Київ ракетами й дронами. У Шевченківському районі столиці обвалився під'їзд п'ятиповерхівки. Руйнування також є у Солом'янському, Дарницькому, Святошинському, Подільському та Голосіївському районах. Повідомляється про загиблих і поранених.