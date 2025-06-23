Олена Тополя показала перші хвилини після атаки на Київ, внаслідок якої зруйнована її квартира

У ніч проти 23 червня російські окупанти знову обстріляли Київ. Внаслідок атаки знищена квартира лідера гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі та його дружини Олени.

У своєму інстаграмі Олена Тополя опублікувала відео, передає Show 24. Ймовірно, співачка записала його у перші хвилини після російського удару.

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Від пережитого стресу Олена Тополя навіть не змогла говорити. На відео чути голоси схвильованих людей, звуки автомобільних сигналізацій, а також видно вогонь позаду співачки.

У коментарях співачку підтримали шанувальники та українські зірки, зокрема Ольга Цибульська, Марічка Падалко, Аліна Шаманська й Олексій Суровцев. Вони висловили свої переживання за сім'ю.

"Божечко, Оленка. Я надіюсь з вами все добре".

"Боже, скажіть, що все добре й усі рідні цілі".

"Оленочко, обіймаю. Сил вам. Ми поруч".

"Олено, тримайтеся".

"Обіймаю. Сподіваюся, ви з дітьми в порядку".

"Як страшно. Тримайтеся".

Росіяни зруйнували квартиру Тараса та Олени Тополі

Сьогодні вранці лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя розповів, що росіяни зруйнували їхню з Оленою квартиру. На щастя, всі в родині залишились живими. Пряме влучання сталося в будинок навпроти.

"Усередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані", – написав Тарас Тополя.

Зазначимо, що цієї ночі Росія обстріляла Київ ракетами й дронами. У Шевченківському районі столиці обвалився під'їзд п'ятиповерхівки. Руйнування також є у Солом'янському, Дарницькому, Святошинському, Подільському та Голосіївському районах. Повідомляється про загиблих і поранених.