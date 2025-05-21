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Show24 Українські зірки Нічого свого зробити не можуть, – відома російська співачка сплагіатила образ Полякової
21 травня, 13:45
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Нічого свого зробити не можуть, – відома російська співачка сплагіатила образ Полякової

Софія Хомишин
Основні тези
  • Російська співачка МакSим скопіювала сценічний образ Олі Полякової для свого виступу на футбольному матчі.
  • Костюм МакSим був майже ідентичний до костюма Полякової з її шоу "Все буде добре" 2023 року.

Поки Україна бореться з російською агресією на фронтах, в культурі продовжуються не менш цинічні атаки. Так, Марина Абросімова, відома під сценічним ім'ям МакSим, скопіювала сценічний образ Олі Полякової.

Під час свого виступу на футбольному матчі "Спартак" – "Ростов", росіянка була одягнена у вбранні, майже ідентичному до костюма Олі Полякової з її шоу 2023 року "Все буде добре". Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку продюсера Полякової Михайла Ясинського. 

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Обидві співачки вийшли на сцену в довгій білій сукні з розрізом, металевим корсетом, а також з мечем як головним елементом образу. Водночас у випадку Полякової вбрання ще доповнювала корона.

Убогі. Нічого свого зробити не можуть, 
– зазначив Михайло Ясинський. 

Це не перший випадок, коли росіяни присвоюють те, що створюють українці. Злата Огнєвіч нещодавно заявила, що її пісню "За лісами, горами" у спотвореному вигляді виконують на російських концертах під прапором партії "Єдина Росія".

Також російська пропаганда переклала пісню "Не твоя війна" від Океану Ельзи та змусила співати її дітей. Ще один приклад – пісня Кузьми Скрябіна "Мам", яку російський блогер незаконно адаптував для своїх відео з проросійською символікою.

До того ж нещодавно росіяни цинічно вкрали пісню Влада Дарвіна "Три сестри".

Кожен такий випадок – це ще одне нагадування: російська пропаганда намагається красти не лише території, а й саму ідентичність українців.