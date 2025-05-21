Нічого свого зробити не можуть, – відома російська співачка сплагіатила образ Полякової

Поки Україна бореться з російською агресією на фронтах, в культурі продовжуються не менш цинічні атаки. Так, Марина Абросімова, відома під сценічним ім'ям МакSим, скопіювала сценічний образ Олі Полякової.

Під час свого виступу на футбольному матчі "Спартак" – "Ростов", росіянка була одягнена у вбранні, майже ідентичному до костюма Олі Полякової з її шоу 2023 року "Все буде добре". Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку продюсера Полякової Михайла Ясинського.

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