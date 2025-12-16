Колишня дружина Дмитра Комарова пожартувала про розлучення з телеведучим

Як відомо, Дмитро та Олександра не висловлюються у публічному просторі про їхнє розлучення. Та цього разу щось змінилось, адже Кучеренко вирішила з гумором підняти цю тему.

Модель розмовляла з колишнім голкіпером Андрієм Пятовим. Вона поцікавилась, як футболіст реагує на тему розлучення, а тоді й згадала про себе, передає 24 Канал із посиланням на тікток-сторінку.

Телеведуча проводила бліцопитування. В одному із запитань вона поцікавилась наскільки Пятова дратують питання про розлучення за шкалою від 0 до 10.

Футболіст відповів, що не дратується, бо є спокійною людиною.

Нехай буде нуль. Цей період вже був, було тяжко перші пів року,

– сказав Андрій.

У відповідь Олександра пожартувала на тему свого розлучення з Дмитром Комаровим.

Тут ще питання – чиє розлучення було більш гучним: ваше чи моє?,

– сказала жартома ведуча.

Раніше на своїй інстаграм-сторінці Кучеренко залишила два речення на тему розлучення: "Наш єдиний і останній коментар. Особисте залишиться особистим".

