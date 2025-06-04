Могло бы исполниться 97: Ада Роговцева показала архивное фото с покойным мужем
- Ада Роговцева почтила память своего покойного мужа Константина Степанкова в день его 97-летия, поделившись архивной семейной фотографией.
- Фанаты высказали теплые слова о семье Роговцевой и покойном актере, вспомнив о его вкладе в культуру и искусство.
Во вторник, 3 июня, мужу Ады Роговцевой, Константину Степанкову, могло бы исполниться 97 лет. В этот день она почтила память покойного актера.
Роговцева поделилась архивной фотографией с мужем и детьми. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу актрисы.
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Ада Роговцева опубликовала архивное черно-белое семейное фото. На фотографии она позирует вместе с Константином Степанковым и их двумя детьми: сыном Константином и дочерью Екатериной.
День рождения мужа. Уже двадцатый без него. Сегодня исполнилось бы 97,
– подписала фото Роговцева.
Отметим! В апреле 2025 года Ада Роговцева сообщила о смерти близкой подруги.
В комментариях поклонники пишут приятные слова о семье Роговцевой, в частности и о ее покойном муже.
- "Светлая память светлому человеку. Так тепло от вашего с ним совместного исполнения "Ішло дівча лучками"... С тех пор ту песню полюбила".
- "Светлая память вашему мужу! Вы – великаны украинской культуры и искусства. Низкий поклон вам за ваше творчество!"
- "Светлая память, какая красивая и талантливая ваша семья!"
- "Светлая память! Человек, который оставил свой светлый след! Замечательный актер. Люблю до сих пор пересматривать фильмы с его участием. Вечный покой".
- "Замечательный был актёр, то были фильмы нашего детства, и мы его хорошо помним. Светлая память".
Семья Ады Роговцевой
Ада Роговецева познакомилась с Константином Степанковым во время учебы в театральном вузе. Они прожили вместе 46 лет. В этом браке родились сын Константин и дочь Екатерина.
Константин Степанков умер 22 июля 2004 года в 76-летнем возрасте.
1 июля 2012 года умер сын Роговцевой и Степанкова. У Константина было онкологическое заболевание.