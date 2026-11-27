На своей странице в инстаграме артист опубликовал нежный снимок, на котором он позирует вместе со своей возлюбленной и маленьким сыном Святославом.

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Мальчик родился летом этого года, а его крестным отцом стал близкий друг семьи, шоумен и актер Евгений Янович. Фотографию с таинства крещения малыша музыкант опубликовал впервые, сопроводив публикацию искренними словами любви и благодарности к Анне, которой исполнилось 37 лет.

С днем рождения, моя любимая жена! Спасибо за наших прекрасных детей и за наш общий путь– обратился к имениннице Александр.

YARMAK с женой и сыном / Фото со страницы в инстаграме yarmak_music

Пара вместе уже десять лет – они поженились летом 2016 года. Помимо новорожденного Святослава, супруги воспитывают старшую дочь Соломию, которая появилась на свет в 2019 году. Крестной мамой девочки является известная украинская певица Светлана Тарабарова.

YARMAK с женой и детьми / Фото со страницы в инстаграме yarmak_anna_

Несмотря на крепкий союз, служба Александра в рядах Вооруженных Сил Украины стала настоящим испытанием для семьи. Защитник откровенно рассказывал, что из-за войны их брак несколько раз оказывался на грани разрыва. Колоссальное психологическое напряжение, опасность и истощение после возвращения с фронта нередко мешали найти взаимопонимание дома, ведь каждый из супругов ежедневно преодолевает свой собственный тяжелый фронт.

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Впрочем, именно семья и будущее детей остаются для YARMAK главной мотивацией защищать страну. Чтобы поддерживать огонь в отношениях даже на расстоянии, артист старается регулярно выходить на связь, радовать жену цветами и теплыми словами.

А ранее телеведущая Соломия Витвицкая показала милые семейные фото с новорожденным сыном и мужем-военным.