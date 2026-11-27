На своїй сторінці в інстаграмі артист опублікував ніжний знімок, де позує разом із коханою та маленьким сином Святославом.

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Хлопчик народився влітку цього року, а його хрещеним батьком став близький друг сім'ї, шоумен і актор Євген Янович. Світлину з таїнства хрещення малюка музикант оприлюднив уперше, супроводивши публікацію щирими словами любові та вдячності до Анни, якій виповнилося 37 років.

З днем народження, моя кохана дружина! Дякую за наших прекрасних дітей і за спільний шлях– звернувся до іменинниці Олександр.

YARMAK з дружиною та сином / Фото з інстаграм-сторінки yarmak_music

Пара разом уже десять років – вони побралися влітку 2016 року. Окрім новонародженого Святослава, подружжя виховує старшу доньку Соломію, яка з'явилася на світ у 2019-му. Хрещеною мамою дівчинки є відома українська співачка Світлана Тарабарова.

YARMAK з дружиною та дітьми / Фото з інстаграм-сторінки yarmak_anna_

Попри міцний союз, служба Олександра в лавах Збройних Сил України стала справжнім випробуванням для родини. Захисник відверто розповідав, що через війну їхній шлюб кілька разів опинявся на межі розриву. Колосальна психологічна напруга, небезпека та виснаження під час повернення з фронту нерідко перешкоджали знайти порозуміння вдома, адже кожен із подружжя щодня долає власний важкий фронт.

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Утім, саме родина та майбутнє дітей залишаються для YARMAK головною мотивацією захищати країну. Аби підтримувати вогонь у стосунках навіть на відстані, артист намагається регулярно виходити на зв'язок, радувати дружину квітами й теплими словами.

Раніше телеведуча Соломія Вітвіцька показала милі сімейні фото з новонародженим сином і чоловіком-військовим.