Качественные переобуваки, – YARMAK раскритиковал коллег-артистов
- Александр Ярмак критикует артистов, которые перевели свои русскоязычные песни на украинский, называя это приспособленчеством.
- Ярмак отметил, что не доверяет таким артистам и не рассчитывает на них культурно или социально.
У рэпера и военнослужащего Александра Ярмака, более известного как YARMAK, спросили, как он относится к артистам, которые "резко переобулись в воздухе" и перевели свои русскоязычные песни на украинский.
О них Александр высказался в интервью Янине Соколовой. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал 5 канала.
В общем это хорошо, что они движутся в эту сторону, но для меня это в каком-то смысле приспособленчество. Очень многие с 2014 года, с периода Майдана, то они об Украине пишут, то они с российскими артистами, то они ездят в Россию выступать на корпоративы "Газпрома". Я на них сильно не рассчитываю. Вообще. Ни культурно, ни социально, никак,
– сказал Александр Ярмак.
Военнослужащий признался, что никак не относится к этим артистам и не пересекается с ними. Ярмак добавил, что они на самом деле "очень умные" и "качественные переобуваки".
Я вижу, как они очень качественно привлекают к сотрудничеству действительно таких фундаментальных людей, которые двигали украинскую культуру. Хороший человек, вежливый и все остальное – это не показатель. Очень много ужасных дел сделано "до", которые сформировали ужасное последствие для нас сегодня. И это тоже преступление,
– отметил он.
Интервью с Александром Ярмаком: смотрите видео онлайн
Кто из артистов не будет переводить русскоязычные песни?
Напомним, лидер группы БУМБОКС Андрей Хлывнюк заявил, что не будет переводить русскоязычный репертуар коллектива на украинский, в том числе и популярную песню "Вахтёрам".
"Да не хочу я их переводить. Это мои дети. Они уже были, это история, оно произошло. Зачем мне их переводить? Я уже другой человек. Пиши новые песни. Переводят песни и переаранжируют сильно те, кто новых не пишет. Зачем хвататься за них? Ну, было и было. Они живут своей жизнью в интернете", – сказал он.
В то же время музыкант отметил, что ему нравится, как другие артисты переводят старые треки БУМБОКСА. По словам Хлывнюка, так они получают возможность заявить о себе.