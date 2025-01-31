Александр Терен впервые за долгое время вышел на связь и объяснил, куда исчез

Александр Терен стал менее активен в соцсетях после шоу "Холостяк". Он объяснил, почему так произошло и чем вызвано его молчание.

Александр "Терен" Будько впервые за долгое время опубликовал новый пост, пишет 24 Канал. Он объяснил, почему сделал паузу и стал менее активным в соцсетях.

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После участия в проекте я столкнулся с огромным эмоциональным, моральным и физическим истощением. Этот проект стал для меня испытанием, но и подарил много важных уроков. Однако, честно говоря, после него мне понадобится еще много времени, чтобы снова найти баланс и прислушиваться к себе,

– рассказал Терен.

"Холостяк" добавил, что решил реализовать себя и осуществить еще одну мечту – написать вторую книгу. Он не исчез, а сосредоточился на творческом процессе.

"Мне очень важно, чтобы этот период был честным и настоящим. Поэтому сейчас я больше живу офлайн, где пишу, думаю, вдохновляюсь. Но я обещаю: когда придет время, я поделюсь с вами этой частью своей души, которая уже превращается в книгу".

Александр Терен поблагодарил поклонников за поддержку и терпение. Он объяснил, что сейчас ищет новые смыслы, чтобы вернуться с чем-то важным.

Жизнь Терена после "Холостяка"