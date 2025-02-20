20 февраля, 11:58
Жена Алексея Арестовича подала на развод после 10 лет отношений
Бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович разводится. Его жена Анастасия подала заявление на разрыв брака.
Психолог Анастасия Арестович, вероятно, стала инициатором развода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
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Жена Алексея Арестовича обратилась с заявлением о расторжении брака в Соломенский районный суд города Киева еще 11 февраля. Сейчас больше деталей неизвестно.
Анастасия Арестович обратилась в суд / Скриншот с сайта Единого государственного реестра судебных решений
Ни Анастасия, ни Алексей Арестович не комментировали личную жизнь и решение расторгнуть брак.
Что известно о личной жизни Арестовича
- Анастасия была третьей женой одиозного экс-чиновника. Арестович не рассказывал о своих предыдущих браках, но говорил, что развелся с экс-супругами из-за разных взглядов на будущее.
- Алексей и Анастасия познакомились в 2014 году на курсах Арестовича. В браке у них родился сын Александр. Ранее Арестович заявлял, что делает так, чтобы его жена была счастливой.
- В январе 2023 года Алексей Арестович уволился из Офиса президента, а затем выехал из Украины. Сейчас он проживает за границей.