Жена Алексея Арестовича подала на развод после 10 лет отношений

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович разводится. Его жена Анастасия подала заявление на разрыв брака.

Психолог Анастасия Арестович, вероятно, стала инициатором развода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Жена Алексея Арестовича обратилась с заявлением о расторжении брака в Соломенский районный суд города Киева еще 11 февраля. Сейчас больше деталей неизвестно.



Анастасия Арестович обратилась в суд / Скриншот с сайта Единого государственного реестра судебных решений

Ни Анастасия, ни Алексей Арестович не комментировали личную жизнь и решение расторгнуть брак.

Что известно о личной жизни Арестовича