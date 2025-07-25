Руслан Сеничкин поинтересовался у Аллы Кудлай, кого из молодых артистов она могла бы отметить. Отвечая на вопрос ведущего, певица назвала Настю Каменских, пишет Show 24 со ссылкой на "Сніданок з 1+1".

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Кто нравится? Настя Каменских, конечно. Она очень хорошо поет. У нее красивый голос, красивый тембр. И песни у нее... Она пропускает через душу,

– высказалась Кудлай.

Алла Петровна также призналась, что хотела бы спеть вместе с Артемом Пивоваровым.

Алла Кудлай в "Сніданку з 1+1": смотрите видео онлайн

Алла Кудлай не захотела говорить о Насте Каменских

Напомним, прошлом году Алла Кудлай дала интервью Алине Доротюк, в котором отказалась отвечать на вопрос о Насте Каменских. Интервьюерка поинтересовалась у певицы, какие у нее отношения с крестницей.

Доротюк также припомнила заявление Каменских, когда она сказала, что не видит "ничего криминального" в том, чтобы исполнять свои русскоязычные песни для людей, которые поддерживают Украину, но не понимают украинского.

А можно я на это не буду отвечать? Это ее личное дело,

– сказала Алла Кудлай.

Кудлай добавила, что за время полномасштабного вторжения редко общалась с Настей. Народная артистка Украины призналась, что вопрос о крестнице для нее болезненный. В то же время с мамой Каменских она на тот момент связь поддерживала.

Кстати, в прошлом месяце Настя Каменских впервые за долгое время показалась с мамой.