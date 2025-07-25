Руслан Сенічкін поцікавився в Алли Кудлай, кого з молодих артистів вона могла б відзначити. Відповідаючи на питання ведучого, співачка назвала Настю Каменських, пише Show 24 з посиланням на "Сніданок з 1+1".

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Хто подобається? Настя Каменських, звичайно. Вона дуже гарно співає. Вона має красивий голос, красивий тембр. І пісні в неї… Вона пропускає через душу,

– висловилася Кудлай.

Алла Петрівна також зізналась, що хотіла б заспівати разом з Артемом Пивоваровим.

Алла Кудлай у "Сніданку з 1+1": дивіться відео онлайн

Алла Кудлай не захотіла говорити про Настю Каменських

Нагадаємо, минулого року Алла Кудлай дала інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому відмовилася відповідати на питання про Настю Каменських. Інтерв'юерка поцікавилася у співачки, які у неї стосунки з похресницею.

Доротюк також пригадала заяву Каменських, коли вона сказала, що не бачить "нічого кримінального" в тому, щоб виконувати свої російськомовні пісні для людей, які підтримують Україну, але не розують української.

А можна я на це не буду відповідати? Це її особиста справа,

– сказала Алла Кудлай.

Кудлай додала, що за час повномасштабного вторгнення рідко спілкувалася з Настею. Народна артистка України зізналась, що питання про похресницю для неї болюче. Водночас з мамою Каменських вона на той момент зв'язок підтримувала.

До речі, минулого місяця Настя Каменських вперше за довгий час показалася з мамою.