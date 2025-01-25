Тотально обстреливают, – alyona alyona рассказала о своих поездках в Донецкую область

Рэперша alyona alyona alyona рассказала о своих поездках в Донецкую область, в частности в Мирноград и Покровск. Она поделилась воспоминаниями из городов, которые беспощадно обстреливаются российской армией, а также фотографиями оттуда.

alyona alyona побывала и узнала этот регион во время полномасштабного вторжения. Женщина призналась, что в ее сердце "поселились" теплые моменты, добрые люди и красота природы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм рэперши.

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alyona alyona вспомнила, что в 2021 году снимала в Мирнограде видео для кинофестиваля. Тогда еще люди носили в карманах маски, ведь был коронавирус.

Видео было показано на фестивале местным жителям, у меня его нет. Однако есть прекрасные кадры рассвета, которые я сохранила! И так много школьников, которые до сих пор на прямых трансляциях в тиктоке вспоминают мой приезд. Сейчас оттуда происходит эвакуация,

– рассказала знаменитость.

alyona alyona о поездке в Покровск

В Покровск рэперша впервые приехала весной 2023 года вместе с проектом "Культурный десант". Тогда она впервые увидела забитые окна в домах, технику, оружие и много военных.

Там нельзя было особо фотографировать. Но у меня оставалась память. Память об обеде среди пикселя в ТЦ, который на днях обстреляли. О своем дне рождения, который был между ВСУ с концертами, в том числе и Покровске. Прекрасный букет в городе, который сегодня тотально обстреливают,

– поделилась alyona alyona.

По словам alyona alyona, жители Покровска просили, чтобы артисты приезжали еще, ведь хотели больше слушать украинскую музыку вживую. Рэперша отметила, что сейчас люди уезжают оттуда в неизвестность. Женщина добавила, что ей болит за города Донецкой области, как за родное, а также попросила подписчиков из того региона написать о нем.