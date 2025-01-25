alyona alyona побувала та пізнала цей регіон під час повномасштабного вторгнення. Жінка зізналась, що в її серці "поселились" теплі моменти, добрі люди та краса природи, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм реперки.

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alyona alyona пригадала, що у 2021 році знімала в Мирнограді відео для кінофестивалю. Тоді ще люди носили в кишенях маски, адже був коронавірус.

Відео було показане на фестивалі місцевим жителям, в мене його нема. Проте є прекрасні кадри світанку, які я зберегла! І так багато школярів, які досі на прямих трансляціях в тіктоці пригадують мій приїзд. Зараз звідти відбувається евакуація,

– розповіла знаменитість.

alyona alyona про поїздку до Покровська

У Покровськ реперка вперше приїхала навесні 2023 року разом з проєктом "Культурний десант". Тоді вона вперше побачила забиті вікна у будинках, техніку, зброю і багато військових.

Там не можна було особливо фотографувати. Але в мене залишалася пам'ять. Пам'ять про обід серед пікселю в ТЦ, який днями обстріляли. Про свій день народження, який був між ЗСУ з концертами, в тому числі й Покровську. Прекрасний букет в місті, яке сьогодні тотально обстрілюють,

– поділилася alyona alyona.

За словами alyona alyona, мешканці Покровська просили, аби артисти приїжджали ще, адже хотіли більше слухати українську музику наживо. Реперка зазначила, що зараз люди їдуть звідти у невідомість. Жінка додала, що їй болить за міста Донеччини, як за рідне, а також попросила підписників з того регіону написати про нього.