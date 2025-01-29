Это меня очень беспокоит, – известная украинская актриса рассказала о проблемах со здоровьем

Украинская актриса Анастасия Цимбалару рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Они требуют хирургического вмешательства.

Об этом знаменитость сообщила в программе "ЖВЛ представляет", передает 24 Канал.

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Так, выяснилось, что актриса не может дышать левой частью носа, поэтому вынуждена постоянно пользоваться назальными каплями.

Ухудшается ситуация, особенно с дыханием. Сейчас отопительный сезон, сухой воздух, на улице холодно, я прекращаю дышать. Еще больше и и больше я зависима от капель для носа. Это меня очень беспокоит,

– поделилась звезда.

Она добавила, что уже была на консультации у врача, где ей объяснили, что операцию лучше делать в теплый сезон, поэтому Анастасия ждет весны.

Оказалось, что проблемы с дыханием у актрисы возникли в результате гайморита с осложнениями, которые также повлияли на слух актрисы.

Из-за того, что у меня не дышит левая часть, у меня возникают проблемы и со слухом, и с горлом. Это все между собой взаимодействует, вылечив свою перепонку, я смогу улучшить ситуацию со слухом,

– объяснила Цимбалару.

Отметим, также на днях о состоянии своего здоровья рассказал Даниэль Салем, который служит в ВСУ.