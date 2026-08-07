Не певица и не блогер: что известно об Анастасии Неправде, покорившей сердце Дантеса

Владимир Дантес ранее заявлял, что больше не хочет выставлять свою личную жизнь напоказ. Однако на этот раз он не удержался.

Уже несколько месяцев в сети ходили слухи, что певец встречается с маркетологом Анастасией Неправдой. А 6 августа он сам подтвердил роман. Влюбленные опубликовали совместное селфи в лифте и тем самым положили конец всем слухам. Кто такая новая избранница Дантеса и что о ней известно – рассказываем далее в материале 24 Канала.

От слухов до официального подтверждения романа

После разрыва с Дашей Кацуриной Владимир Дантес признавался, что больше не хочет афишировать свои отношения. Но скрывать новую любовь долго не удалось. Первые слухи появились после дня рождения артиста. Тогда он опубликовал видео, на котором целуется с девушкой, но не показал ее лицо.

Владимир Дантес показал видео с Анастасией Неправдой: смотрите онлайн

Впрочем, поклонники быстро догадались, кто его новая избранница. Они обратили внимание на одинаковые локации, взаимные подписки в соцсетях и даже сопоставили татуировку на руке певца с фото загадочной незнакомки. Так в сети начали говорить, что Дантес встречается с маркетологом Анастасией Неправдой. Окончательно все сомнения пара развеяла 6 августа, когда опубликовала совместное селфи в лифте. На фото они позируют в одинаковых футболках с принтом пушистой собаки Дантеса и в шутку подписали снимок: "Продадим мерч".

Владимир Дантес и Анастасия Неправда с собакой / Скриншот из инстаграм-сторис

Не певица и не блогер: чем занимается Анастасия Неправда

Анастасия Неправда родилась 11 февраля 1994 года. В этом году ей исполнилось 32 года. Она на шесть лет моложе Владимира Дантеса и не имеет отношения к миру шоу-бизнеса. Вместо этого девушка строит карьеру в сфере маркетинга. В своем профиле в инстаграме Анастасия в шутку называет себя esports marketing baby.

Известно, что она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет и уже много лет строит карьеру в цифровом маркетинге. В свое время работала в PR-агентстве Quadrate 28, отвечала за сотрудничество с инфлюенсерами в компании HAVAS DIGITAL, а последние четыре года работает в iGaming-компании. Там Анастасия Неправда занимает должность Sponsorship Account Manager, руководит командой и отвечает за направление киберспорта.

До работы в маркетинге Анастасия также пробовала себя в модельном бизнесе.

В соцсетях она ведет лайфстайл-блог, где делится снимками из путешествий, рабочих мероприятий и повседневной жизни. Судя по ее постам, Анастасия много путешествует. Она уже побывала в Италии, Испании, Германии, Португалии и других странах.

Анастасия Неправда показала снимки из-за рубежа. Для просмотра фото и видео листайте вправо:

Кстати, некоторое время страница Анастасии в инстаграме была закрытой, однако после появления слухов о романе с Дантесом она открыла профиль для всех пользователей.

Сейчас у Анастасии темные волосы, однако раньше она была блондинкой. Из-за этого пользователи в сети уже начали сравнивать ее с предыдущими избранницами певца.

Как изменилась Анастасия Неправда / Фото из ее инстаграма

Еще одна деталь, привлекшая внимание поклонников, – список тех, на кого она подписана в инстаграме. Среди них есть две самые известные бывшие возлюбленные Дантеса – певица Надя Дорофеева и бизнесвумен Даша Кацурина.

Анастасия Неправда подписана на бывшую жену Дантеса / Скриншот из инстаграма

Анастасия Неправда подписана на бывшую девушку Владимира Дантеса / Скриншот из инстаграма

Знакомы ли они лично, пока неизвестно.

Что известно о новых отношениях Дантеса?

Хотя Владимир и Анастасия пока не рассказывают о своих отношениях в интервью, они не скрывают своих чувств в соцсетях. Дантес регулярно оставляет под фото Анастасии комментарии с публичным флиртом вроде "горим!" или "ауч". Она же поддерживает его в реальной жизни, появляясь на сольных концертах в Киеве.

Похоже, певец нашел человека, который разделяет его чувство юмора, любовь к животным и динамичный образ жизни.