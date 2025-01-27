Анастасия Приходько честно ответила, жалеет ли, что представляла Россию на Евровидении-2009

Певица Анастасия Приходько в 2009 году выступала на Евровидении с песней "Мамо", однако представляла Россию. Артистка призналась, жалеет ли об этом решении.

Анастасия Приходько призналась, что могла бы и не вспоминать о Евровидении-2009, но ей "не дают это забыть". Об этом она высказалась для "Люкс ФМ", передает 24 Канал.

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Певица рассказала, что не жалеет о том, что выступала от России на Евровидении. По ее словам, тогда был такой период. Сейчас она гордится тем, что перестала ездить в страну-агрессора.

Я ни за что не жалею, потому что были определенные времена. В те времена российские артисты ездили сюда с гастролями, для других артистов, которые пробивались туда, это был определенный успех. Так сложилась жизнь, она была в тот самый период. Здесь мне всегда вспомнят: участница от России – Анастасии Приходько... Это моя жизнь и я ею горжусь, какая бы она ни была,

– отметила артистка.

Приходько добавила, что "прошла 7 кругов ада", чтобы уговорить россиян петь песню "Мама" на двух языках – русском и украинском. Ее удивляет то, что об этом факте никто не вспоминает.

"Мне очень болело, когда меня дисквалифицировали из-за одной артистки. Я об этом не раз говорила: какой там был гонорар, чтобы она уехала. Будучи известной в России, я все равно приехала в Украину, хотела ехать на Евровидение от Украины", – отметила Анастасия Приходько.

Певица отметила, что выступать на Евровидении от Украины ее вдохновила Руслана, которая победила в 2004 году. Тогда она мечтала, что тоже будет представлять свою страну на конкурсе. Анастасия Приходько заверила, что у нее никогда не было целью представлять Россию.

Кто в 2009 году представил Украину

В 2009 году лидерами Национального отбора были Анастасия Приходько с песней "Мама" и Светлана Лобода с треком Be My Valentine. Приходько дисквалифицировали с конкурса якобы из-за "нарушения регламента". Разгорелся скандал – выдвигались обвинения в плагиате и подкупе.

Обжаловать решение не удалось, поэтому представительницей от Украины стала Светлана Лобода – она заняла 12 место. Анастасия Приходько выступила от России и получила 11 место.