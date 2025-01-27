Анастасія Приходько зізналась, що могла б і не згадувати про Євробачення-2009, але їй "не дають це забути". Про це вона висловилась для "Люкс ФМ", передає 24 Канал.

До слова Анастасія Приходько розсекретила, чим займається її чоловік

Співачка розповіла, що не шкодує про те, що виступала від Росії на Євробаченні. За її словами, тоді був такий період. Зараз вона пишається тим, що перестала їздити в країну-агресорку.

Я ні за що не шкодую, бо були певні часи. У ті часи російські артисти їздили сюди з гастролями, для інших артистів, які пробивалися туди, то був певний успіх. Так склалось життя, воно було в той самий період. Тут мені завжди пригадають: учасниця від Росії – Анастасії Приходько... Це моє життя і я ним пишаюсь, яке б воно не було,

– зауважила артистка.

Приходько додала, що "пройшла 7 кіл пекла", щоб вмовити росіян співати пісню "Мамо" двома мовами – російською та українською. Її дивує те, що про цей факт ніхто не згадує.

"Мені дуже боліло, коли мене дискваліфікували через одну артистку. Я про це не раз казала: який там був гонорар, щоб вона поїхала. Бувши відомою в Росії, я все одно приїхала в Україну, хотіла їхати на Євробачення від України", – зауважила Анастасія Приходько.

Співачка зазначила, що виступати на Євробаченні від України її надихнула Руслана, яка перемогла у 2004 році. Тоді вона мріяла, що теж представлятиме свою країну на конкурсі. Анастасія Приходько запевнила, що в неї ніколи не було метою представляти Росію.

Хто у 2009 році представив Україну

У 2009 році лідерками Національного відбору були Анастасія Приходько з піснею "Мамо" та Світлана Лобода з треком Be My Valentine. Приходько дискваліфікували з конкурсу нібито через "порушення регламенту". Розгорівся скандал – висувалися звинувачення у плагіаті й підкупі.

Оскаржити рішення не вдалося, тому представницею від України стала Світлана Лобода – вона посіла 12 місце. Анастасія Приходько виступила від Росії й здобула 11 сходинку.