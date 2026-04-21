Я сделал свой выбор, – Бедняков прокомментировал языковой скандал вокруг шоу "Орел и Решка"
- Андрей Бедняков выразил свою позицию относительно языкового скандала вокруг "Орла и Решки" и заявил, что не планирует возвращаться к съемкам на русском языке.
- Продюсер Нателла Крапивина анонсировала новый сезон шоу "Орел и Решка", что вызвало возмущение из-за использования русского языка для коммуникации.
Туристический проект "Орел и Решка" не так давно объявил о возвращении. Однако многих фанов неприятно удивило то, что коммуникация в социальных сетях полностью ведется на русском языке.
Андрей Бедняков, который был ведущим "Орла и Решки", дал большое интервью на ютуб-канале "Разговор". Он рассказал, что узнал о языковом скандале из социальных сетей – его начали помечать под постами.
Шоумен отметил, что должен был отреагировать, ведь обвинять в языковом скандале начали и его.
Я беру ответственность. Я свой выбор сделал – моя страница на украинском. Возвращаться в съемки на русском языке не планирую. Я сделал выбор для себя, понимая, от чего отказываюсь. Делать выбор за других людей и залезать им в головы я тоже не могу и не хочу этого делать,
– сказал Андрей Бедняков.
Шоумен признался, что не знал о запуске нового сезона "Орла и Решки". Но предположил, что у продюсера Нателлы Крапивиной есть на такие решения свои причины.
"Будучи продюсером "Орла и Решки", не использовать бренд – было бы как-то странно. Я могу с этим согласиться. У тебя есть фантастический бренд, который не работает. И как-то его надо использовать. С точки зрения продюсера – я могу это понять. Из-за того что происходит здесь и сейчас – не могу и не хочу. Я бы так не сделал", – подытожил Бедняков.
Что известно о скандале?
- По случаю 15-летия проекта "Орел и Решка" продюсер Нателла Крапивина анонсировала новый сезон шоу, под названием "По блату". Место ведущего в нем можно купить.
- С момента анонса все публикации на странице тревел-шоу начали вестись на русском языке. Это возмутило украинцев, ведь такой формат снова "тянет" российское в Украину на пятый год полномасштабного вторжения. Андрей Бедняков и Евгений Синельников уже прокомментировали, что не имеют к этому продукту никакого отношения.
- Нателла Крапивина отреагировала на критику и сказала, что выпуски просто публикуют "на языке оригинала", а перевод можно включить в настройках.