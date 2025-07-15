От звезды "Файна Юкрайна" до предателя Украины: где сейчас Андрей Молочный

Андрея Молочного в Украине помнят как резидента проекта "Comedy Club UA", что является аналогом российского шоу, и звезду проекта "Файна Юкрайна". Уже в этот период комик позволял себе неоднозначные высказывания об украинском языке и людях, а во время Революции Достоинства проявил настоящее "я".

Но прежде чем перейти к статусу предателя, стоит вспомнить некоторые биографические данные. Родом Молочный из Житомирской области. Во время учебы в Киеве участвовал в КВН. Впоследствии стал одним из инициаторов создания украинской версии российского шоу "Comedy Club". Какой была карьера Андрея Молочного в Украине, в чем проявилась его измена и где юморист сейчас, узнавайте в материале Show24.

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От "Comedy Club" до "Файны Юкрайны": что было не так?

Можно сказать, что Молочный грезил "Comedy Club" в Украине. Он, Антон Лирник и Максим Бахматов сначала занимались организационными вопросами. Позже Андрей и Антон создали "Дуэт имени Чехова", что сначала выступал в "Comedy Club UA", но впоследствии перешли в "Comedy Club Москва". В 2010 году украинскую версию шоу закрыли, а Молочный не покидало желание таки реализовать успешный проект в Украине. Поэтому он выпустил стендап-шоу "Real Comedy", где шутки были без бранных слов и не имели политического подтекста.

Андрей Молочный и Антон Лирник / Фото из открытых источников

Параллельно Молочный в 2008 году стал сопродюсером легендарного шоу "Файна Юкрайна". Он работал вместе с Сергеем Притулой. Скетч-шоу было довольно популярно в Украине, и за время существования было выпущено 100 эпизодов.

Сергей Притула и Андрей Молочный / Фото агентства PR Batteries

Сегодня Сергей Притула отказался от телевизионной карьеры и занялся другой сферой деятельности. Однако как волонтер зарабатывает на жизнь – ответ в нашей новости.

После того как "Файна Юкрайна" исчерпала себя, юморист запустил программу "Рюрики", а также появился в российском комедийном телесериале "Москвичи".

Как российская пропаганда "промыла мозги" Молочному?

Во времена существования проекта "Comedy Club UA" Молочный позволял себе низкопробные шутки об Украине и государственном языке. К примеру, он говорил, что украинцы, которые находятся за рубежом, являются "непутевыми и циничными, как правило, как эмигранты или гастарбайтеры". Украинский язык он считал "неразвитым", и поэтому его нецелесообразно использовать в дубляже или научных проектах, потому что он звучит лишь в "сельскохозяйственной среде".

Когда в Украине началась Революция Достоинства, то юморист, как и присуще предателям, переехал в Россию жить свои "лучшие годы". И в 2019 году уже появился очередной звоночек, который указывал, что российская пропаганда негативно влияет на Молочного. Комик опубликовал сообщение в соцсетях, где написал, что "Киевом ходят фашисты".

Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину,

– написал Молочный.

Андрей Молочный об Украине / Скриншот из инстаграма предателя

Более того, предатель выразил какую-то надежду, что "как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти".

Когда Россия открыто начала большую войну об Украине, у Андрея почему-то не проснулись украинские корни. Его даже до сих пор не беспокоит, что в его родной регион прилетают ракеты той страны, где он сейчас живет. И все же предатель сумел "пробить" очередное дно, когда решил "вступиться" за Киево-Печерскую лавру и деятельность Московского патриархата в Украине.

Молочный высказался о выселении Московского патриархата / Скриншот из инстаграма

Что известно о конфликте между Сергеем Притулой и Андреем Молочным?

В 2022 году Притула имел странный разговор с бывшим коллегой. До упомянутого года мужчины не общались, но как-то Сергей решил написать предателю.

Мы с Андреем не разговаривали до 2022 года. А потом я как-то мекнул вечером, буду честен, и думаю, а что ты там, дядя, как ты живешь. Я набрал, выслушал от него какой-то ереси. Переписка была. Он меня обвинил, что его детей из-за меня булят и так далее. Потому что как-то там стишок написал,

– рассказал бывший шоумен.

Сергей Притула и Андрей Молочный / Фото агентства PR Batteries

Оказалось, что когда Молочный написал о "фашистах в Киеве", Притула составил стишок с символической подписью: "Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не проживают вместе".

Коли від мене ти пішла, я гірко плакав.

Обидва ліктя іскусав, пропивши ларьочки гриль.

На твій пост в інстаграмі я натрапив…

Заплакавши ще раз і зламав костиль!

И Сергей ответил, что детей предателя булят не из-за него, а из-за того, что Молочный "не смог назвать убийц убийцами, и сделать хоть что-то, чтобы защитить страну, в которой он вырос".

Где сейчас Андрей Молочный?

Как говорил Притула, ему неизвестно, где сейчас его бывший коллега, однако шоумен Дядя Жора рассказал, где находится предатель. По его словам, тот живет в Москве и занимает соответствующую пророссийскую позицию.

Молочный даже скрыл соцсети, вероятно, боясь получать слова осуждения своим действиям. И его позиция говорит сама за себя, ведь предателю безразлично чьи деньги он зарабатывает, и ему безразлично, что платя налоги России, он спонсирует войну в Украине.