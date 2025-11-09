Анджелина Джоли впервые вышла на связь после поездки в Украину и рассказала о пережитом

На этой неделе Анджелина Джоли второй раз за время полномасштабного вторжения посетила Украину. Она побывала в Херсоне и Николаеве.

Актриса впервые прокомментировала этот свой визит в нашу страну. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Джоли. Кроме того, она показала кадры, сделанные в Украине.

К теме Спасибо за донат, – Сергей Притула отреагировал на приезд Джоли в Украину

Знаменитость рассказала, что во время пребывания в прифронтовых городах все время ощущалась угроза дронов.

Местные уже называют это "сафари на людей" – дроны постоянно отслеживают, охотятся и терроризируют людей. Был момент, когда мы вынуждены были остановиться и переждать, пока дрон пролетит над нами. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего несколько дней. Но семьи здесь живут с этим каждый день,

– написала Анджелина Джоли.

Она также рассказала о том, что школы, клиники и детсады перенесли в укрепленные подвалы, потому что местные жители "решительно настроены продолжать жизнь".

Это было больно, но в то же время чрезвычайно вдохновляюще видеть. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени постоянной угрозы – и о еще более глубоком страхе быть забытыми миром,

– поделилась актриса.

Она подчеркнула отвагу и профессионализм местных организаций и волонтеров, среди них – благотворительная организация "Марш Женщин" и общественные организации Gen.Ukrainian, Fight for Right и CASERS.

Трудно понять, как в мире, имеющем такие мощные дипломатические возможности, гражданские в Украине, Судане, Газе, Йемене, ДР Конго и многих других местах продолжают ежедневно страдать – будто те, кто имеет власть, не могут ничего сделать, чтобы положить конец войнам и защитить всех мирных жителей одинаково,

– отметила Джоли.

Заметим, актриса посетила Николаев и Херсон с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation. Об этом писала организация на собственном сайте.

Что известно об этом визите Анджелины Джоли в Украину?