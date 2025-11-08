Спасибо за донат, – Сергей Притула отреагировал на приезд Джоли в Украину
- Анджелина Джоли во время визита в Украину посетила заправку в Тернополе, где купила кофе, часть средств от которого идет на поддержку ВСУ.
- Сергей Притула поблагодарил Джоли за донат и призвал украинцев брать с нее пример.
Анджелина Джоли во время поездки по Украине посетила одну из заправок в Тернополе. Сергей Притула прокомментировал ее визит и призвал брать пример с актрисы.
Волонтер Сергей Притула рассказал, что Анджелина Джоли выпила кофе на заправке в Тернополе, чем задонатила на ВСУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Притулы.
К слову Анджелину Джоли заметили на заправке в Тернополе
Дело в том, что АЗК WOG с каждой приобретенной чашки горячего напитка передает 2 гривны на закупку наземных роботизированных комплексов. Поэтому если голливудская звезда действительно приобрела кофе на заправке, то присоединилась к сбору.
Потрачу время на 2 дела. Поблагодарю Анджелину за донат на НРК для наших защитников (кто пьет кофе на WOG, тот в курсе). В своем жизненном списке желаний вычеркну пункт "встретиться с Джоли". Да, пусть она была вживую, а я смотрел на нее с постера про "Отряд роботов 2.0", но факт есть,
– поделился Сергей Притула.
Волонтер добавил: если Анджелина Джоли донатит на Силы Обороны, то и украинцам не время отставать.
Анджелина Джоли в Тернополе / Фото из телеграма Сергея Притулы
Напомним, ранее Анджелина Джоли встречалась с украинскими пограничниками, об этом сообщили в ГПСУ.
Анджелина Джоли приехала в Украину
Это второй визит актрисы в Украину во время полномасштабного вторжения. О ее приезде стало известно 5 ноября – звезда Голливуда засветилась в Херсоне.
Вероятно, Анджелина Джоли прибыла в Украину с гуманитарной миссией. Она была не только в Херсоне, но и Николаеве. Женщина общалась с местными жителями, волонтерами, детьми.
7 ноября в сети появились новые фото с Анджелиной Джоли. На одном из снимков она стоит под антидроновой сеткой, на другом ее подловили в Тернополе.