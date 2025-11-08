Укр Рус
Show24 Украинские звезды Спасибо за донат, – Сергей Притула отреагировал на приезд Джоли в Украину
8 ноября, 13:24
3

Спасибо за донат, – Сергей Притула отреагировал на приезд Джоли в Украину

Мария Касий
Основні тези
  • Анджелина Джоли во время визита в Украину посетила заправку в Тернополе, где купила кофе, часть средств от которого идет на поддержку ВСУ.
  • Сергей Притула поблагодарил Джоли за донат и призвал украинцев брать с нее пример.

Анджелина Джоли во время поездки по Украине посетила одну из заправок в Тернополе. Сергей Притула прокомментировал ее визит и призвал брать пример с актрисы.

Волонтер Сергей Притула рассказал, что Анджелина Джоли выпила кофе на заправке в Тернополе, чем задонатила на ВСУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Притулы.

К слову Анджелину Джоли заметили на заправке в Тернополе

Дело в том, что АЗК WOG с каждой приобретенной чашки горячего напитка передает 2 гривны на закупку наземных роботизированных комплексов. Поэтому если голливудская звезда действительно приобрела кофе на заправке, то присоединилась к сбору.

Потрачу время на 2 дела. Поблагодарю Анджелину за донат на НРК для наших защитников (кто пьет кофе на WOG, тот в курсе). В своем жизненном списке желаний вычеркну пункт "встретиться с Джоли". Да, пусть она была вживую, а я смотрел на нее с постера про "Отряд роботов 2.0", но факт есть,
– поделился Сергей Притула.

Волонтер добавил: если Анджелина Джоли донатит на Силы Обороны, то и украинцам не время отставать.


Анджелина Джоли в Тернополе / Фото из телеграма Сергея Притулы

Напомним, ранее Анджелина Джоли встречалась с украинскими пограничниками, об этом сообщили в ГПСУ.

Анджелина Джоли приехала в Украину

  • Это второй визит актрисы в Украину во время полномасштабного вторжения. О ее приезде стало известно 5 ноября – звезда Голливуда засветилась в Херсоне.

  • Вероятно, Анджелина Джоли прибыла в Украину с гуманитарной миссией. Она была не только в Херсоне, но и Николаеве. Женщина общалась с местными жителями, волонтерами, детьми.

  • 7 ноября в сети появились новые фото с Анджелиной Джоли. На одном из снимков она стоит под антидроновой сеткой, на другом ее подловили в Тернополе.