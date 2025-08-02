Скандальная блогерша Анна Алхим уезжает из Украины. Она заявила, что сейчас будет жить в Дубай.

Новостью Алхим поделилась в своем телеграм-канале, передает Show 24. Она объяснила, почему приняла такое решение.

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В пятницу, 1 августа, Анна Алхим сообщила подписчикам, что вместе с сыном переезжает жить в Дубай.

Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет. Теперь у меня будет новый инстаграм о жизни в Дубае. В Украину я не планирую возвращаться. Пока так,

– написала блогерша.

По словам Алхим, ее никто не выгонял. Блогерша приняла решение о переезде после того, как в результате российской атаки на Киев 31 июля пострадал жилой комплект "Республика", что в Голосеевском районе.

После последнего прилета в "Республику", куда Вова (сын блогерши – Show 24) ходит в школу, я выдохнула, что мы были не в Киеве. Потому что каждый день, как лотерея, мне надоел. Не будет обстрелов – я со слезами на глазах вернусь домой, потому что с такими же слезами я лечу туда. Лучше Киева для меня города нет!,

– объяснила Анна.

Против Анны Алхим открыли три уголовных дела

Напомним, что после публичного конфликта с блогершей Еленой Мандзюк правоохранители открыли против Анны Алхим три уголовных дела, одно из которых касается государственной измены (111 статья УКУ).

Дело в том, что блогерша продвигает российские нарративы, продолжает слушать российскую музыку и разговаривать на языке врага. Анна отреагировала на обвинения в государственной измене, считая их безосновательными.

"Я не считаю себя пророссийской. У меня набита вышиванка, флаг Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею никакого отношения к государственной измене. Я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это не приятно. Это не приятно для моих родителей", – сказала она.