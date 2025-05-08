Одни критикуют, другие заступаются: почему Алхим снова в центре скандала и кто к нему причастен

Блогер Анна Алхим, которая неоднократно попадала в скандалы из-за отношения к украинскому языку и культуре, снова в центре обсуждений. Другие инфлюенсеры объявили ей "войну" и призывают СБУ обратить внимание на ее пророссийские высказывания.

Блогер Анна Алхим до полномасштабного вторжения попала в скандал, назвав Путина – "красавчиком". А уже после начала большой войны неоднократно была в центре обсуждений – из-за общения на русском, популяризацию российских песен и сериалов. После очередного пренебрежения к украинскому языку Елена Мандзюк, Александр Терен и другие инфлюенсеры хотят "закенселить" Анну Алхим в инфопространстве, пишет Show 24.

К слову Ничего не делает для победы Украины, – Елена Мандзюк послала Алхим на фоне очередного скандала

Скандал с Анной Алхим: с чего все началось

Анна Алхим была гостьей на праздновании таинства крещения детей Стаси Макеевой и приняла участие в одном из конкурсов, попавшем на видео. Ведущий попросил блогера спеть ее что-то на украинском языке. На это Анна демонстративно закатила глаза и что-то пробормотала.

Такая реакция Алхим разозлила сеть. Пользователи возмутились этим видео и проявлением от блогера пренебрежения к украинскому языку и песне.

Кто выступил против Анны Алхим

Среди публичных персон едва ли не первой на этот скандал отреагировала Елена Мандзюк, которая в своих сториз распространила одно из сообщений, призывающее массово отписаться от Анны Алхим. Также она опубликовала сообщение, где собрала скандальные высказывания блогера, в частности относительно Путина.

Елена подчеркнула, что Алхим "безнаказанно транслирует пророссийский нарратив", пока другие платят ей за рекламу или подписаны на нее.

Следующим относительно Анны Алхим высказался ветеран Александр Терен, назвав контент блогера "дегенеративным". Он также напомнил, что Анна продвигает российские нарративы, российский контент, хвалила Путина и публично разговаривает на русском.

Меня удивляет и ужасает количество людей, которые потребляют этот дегенеративный контент. Очень обидно, что украинское в моде, когда это модно и выгодно. Существуют люди, которые просто разрушают украинское пространство, разрушают все украинское, что было. Л*йно откровенное. Я шокирован тем количеством людей, которые это смотрят, и которые это потребляют,

– сказал Терен.

Александр Терен об Анне Алхим: видео

Впоследствии Терен добавил, что против Анны Алхим есть открытое дело в СБУ. Однако его по непонятным причинам якобы не расследуют.

Ветеран и активист Олег Симороз показал скриншоты со страницы Алхим, где она обозначает, что слушает не просто российскую музыку, а исполнителей, которые открыто поддерживают войну против Украины.

"Не думал, что в 2025 году, на четвертом году полномасштабной войны России против нашей Украины, я должен что-то писать о недопустимости толерантности россиян. Те, кто читают и лайкают это создание за "прикольные маты" и байки про "успешный успех", ну мне вас искренне жаль, это называется умственная неполноценность и банально безвкусица", – подчеркнул Симороз.

"Алхим должен сесть. За глорификацию агрессора. Государство должно продемонстрировать свою способность", – также добавил волонтер и активист Сергей Стерненко.

Кто вступился за Анну Алхим

Художница Соня Морозюк, известная из-за скандала вокруг ее жениха Романа Гринкевича, стала на защиту Анны Алхим.

Я знаю, что такое травля. Хорошо знаю. И знаю, как никто не пишет и не говорит о хороших качествах или делах. Это же не так интересно. А еще знаю, какой ты человек. Человек с большой Л. Люблю,

– написала Соня Морозюк.

Бывшая военнослужащая Евгения Эмеральд назвала "буллингом" критику Анны Алхим в сети и выступила против этого.

"Агрессия и буллинг не поможет перейти на украинский. Принуждение, пренебрежение, публичное унижение – это не путь к единству, это путь к расколу", – считает Эмеральд.

Также добавим, что некоторые украинские блогеры не стали занимать какую-то сторону в конфликте, но высказались против ссор и "травли".

Как реагирует Алхим

Анна Алхим сначала назвала негативные комментарии нападением "украиноязычных ботов" и заявила, что "быть украинцем – это не только разговаривать на украинском". Впоследствии она в очередной раз сказала, что не будет переходить на украинский язык.

Я уже получила миллион угроз. Однако скажу, что я могу свободно общаться на украинском там, где надо. И если со мной общаются на украинском, то я тоже на нем отвечаю. Я знаю украинские песни и люблю их. Но мой сознательный выбор – не переходить на украинский. Я буду слушать ту музыку, которая мне нравится и я никоим образом не нарушаю закон,

– считает Алхим.

Среди последних заявлений блогера по скандалу, – слова о том, что если бы она действительно несла какую-то угрозу для Украины, то ею давно бы занимались правоохранительные органы. Она напомнила, что помогает военным и донатит, и отвергла обвинения в пророссийской позиции. Анна также прокомментировала свои заявления о Путине.

"Я так же как и вы, его ненавижу, Так же хочу, чтобы не было войны. Рассказывать о моей любви к нему, потому что я что-то говорила 6 лет назад – чушь", – считает Алхим.

Ответ Анны Алхим обо всех скандалах и упреках: видео (осторожно, присутствует ненормативная лексика)