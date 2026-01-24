Куски сбитых дронов со всех сторон, – Мозговая оказалась в эпицентре ночной атаки на Киев

В ночь на 24 января россияне в очередной раз массированно обстреляли Киев. Взрывы раздавались в разных районах столицы. Их услышала и известный украинский продюсер Елена Мозговая.

Она оказалась почти в эпицентре обстрела. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в инстаграме.

Мозговая отметила, что обломки сбитых дронов падали совсем рядом с ее домом, поэтому ночь была очень напряженной.

Нам сегодня прилетали куски сбитых дронов со всех сторон. Слава Богу, не в дома – соседям во двор. Все живы, окна хотели повылетать, но удержались. С другой стороны, чуть дальше, также упал кусок дрона,

– поделилась Елена.

В то же время она отметила, что надо жить, радоваться и творить.

Вот я сейчас сижу и работаю над двумя апрельскими концертами. И они будут прекрасные, замечательные, душевные. Потому что музыка – это то, что спасает нашу менталочку, то, что согревает душу и лечит сердце,

– подчеркнула продюсер.

Что известно об обстреле столицы в ночь на 24 января?