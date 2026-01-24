Шматки збитих дронів з усіх боків, – Мозгова опинилася в епіцентрі нічної атаки на Київ
- Олена Мозгова опинилася в епіцентрі нічної атаки на Київ, де уламки збитих дронів падали поруч із її будинком.
- Внаслідок обстрілу Києва, що включав різні типи ракет, виникли перебої з постачанням, пожежі та пошкодження будівель, 1 загиблий і 4 постраждалих.
У ніч на 24 січня росіяни вчергове масовано обстріляли Київ. Вибухи лунали в різних районах столиці. Їх почула й відома українська продюсерка Олена Мозгова.
Вона опинилася майже в епіцентрі обстрілу. Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
Мозгова зазначила, що уламки збитих дронів падали зовсім поруч із її будинком, тож ніч була дуже напруженою.
Нам сьогодні прилітали шматки збитих дронів з усіх боків. Слава Богу, не в будинки – сусідам на подвір'я. Усі живі, вікна хотіли повилітати, але втрималися. З іншого боку, трохи далі, також упав шматок дрона,
– поділилась Олена.
Водночас вона наголосила, що треба жити, радіти й творити.
Ось я зараз сиджу і працюю над двома квітневими концертами. І вони будуть прекрасні, чудові, душевні. Бо музика – це те, що рятує нашу менталочку, те, що зігріває душу й лікує серце,
– підкреслила продюсерка.
Що відомо про обстріл столиці в ніч на 24 січня?
- Росіяни обстріляли Київ ударними дронами, балістикою та ракетами різних типів. Вони запустили близько п'яти надзвукових ракет, два гіперзвукові "Циркони", а також близько шести балістичних ракет. Зафіксовано й застосування крилатих ракет Х-69 або 9М727.
- Через масовану атаку в місті виникли перебої з тепло- та водопостачанням.
- Постраждало виробництво Roshen.
- У різних районах столиці уламки дронів спричинили пожежі та пошкодження нежитлових і житлових будівель, вибито вікна, горіли гаражі та бензовоз.
- Відомо про 1 загиблого та 4 постраждалих.