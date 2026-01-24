Шматки збитих дронів з усіх боків, – Мозгова опинилася в епіцентрі нічної атаки на Київ

У ніч на 24 січня росіяни вчергове масовано обстріляли Київ. Вибухи лунали в різних районах столиці. Їх почула й відома українська продюсерка Олена Мозгова.

Вона опинилася майже в епіцентрі обстрілу. Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Мозгова зазначила, що уламки збитих дронів падали зовсім поруч із її будинком, тож ніч була дуже напруженою.

Нам сьогодні прилітали шматки збитих дронів з усіх боків. Слава Богу, не в будинки – сусідам на подвір'я. Усі живі, вікна хотіли повилітати, але втрималися. З іншого боку, трохи далі, також упав шматок дрона,

– поділилась Олена.

Водночас вона наголосила, що треба жити, радіти й творити.

Ось я зараз сиджу і працюю над двома квітневими концертами. І вони будуть прекрасні, чудові, душевні. Бо музика – це те, що рятує нашу менталочку, те, що зігріває душу й лікує серце,

– підкреслила продюсерка.

Що відомо про обстріл столиці в ніч на 24 січня?