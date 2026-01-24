Деталі нічного терору України розповіли в моніторинговому ресурсі monitor.
Дивіться також Загинула людина, є влучання, пожежі й перебої зі світлом: наслідки масованої атаки на Київ
Як відбулася атака на Київ 24 січня?
Для атаки ворог залучив щонайменше 250 різних повітряних цілей у напрямку Києва. Росіяни у декілька хвиль атакували ударними БпЛА Харків, Київ та Київщину. Також обстріляли Кременчук, Суми, окремі райони Житомирської та Чернігівської областей.
Рух ворожих цілей під час нічної атаки / Фото monitorwar
Крім безпілотників, ворог використав ракети:
- Запустив близько 5 надзвукових крилатих протикорабельних ракет по Києву та Київщині з бортів Ту-22м3 з Брянщини.
- Також ворог застосував 2 гіперзвукові ракети 3М-22 комплексу "Циркон" з території Криму по Київщині.
- Близько 6 балістичних ракет по Київщині, Києву, Дніпропетровщині, Харківщині.
- Відмічено також застосовування невеликої кількості крилатих ракет Х-69 або 9М727.
Російський обстріл був спрямований на об'єкти енергетики. Відомо також про влучання у житлові будинки у Харкові, нежитлові приміщення у Києві та споруди охорони здоров'я. Відомо про загиблого та поранених.
Фахівці наголосили, що ракети Х-22/32 запускались у напрямку столиці досить давно. "Циркони" востаннє застосовувалися по Вінниці, до цього по Сумах та Києву. І перші й другі успішно збиваються. Інформація з мережі про "не можемо збити" вочевидь неправдива.
Які наслідки нічної атаки на Київ?
Нагадаємо, що повітряна атака на Київ розпочалася близько 1 ночі 24 січня та тривала кілька годин. У столиці лунали вибухи.
Міська влада повідомила, що одна людина загинула у столиці, є щонайменше 4 постраждалих. Трьох медики госпіталізували. На лівому березі столиці перебої з теплопостачанням та водопостачанням. Місцеві спільноти у соцмережах також писали про проблеми зі світлом.