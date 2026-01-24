Деталі нічного терору України розповіли в моніторинговому ресурсі monitor.

Дивіться також Загинула людина, є влучання, пожежі й перебої зі світлом: наслідки масованої атаки на Київ

Як відбулася атака на Київ 24 січня?

Для атаки ворог залучив щонайменше 250 різних повітряних цілей у напрямку Києва. Росіяни у декілька хвиль атакували ударними БпЛА Харків, Київ та Київщину. Також обстріляли Кременчук, Суми, окремі райони Житомирської та Чернігівської областей.

Рух ворожих цілей під час нічної атаки / Фото monitorwar

Крім безпілотників, ворог використав ракети:

Запустив близько 5 надзвукових крилатих протикорабельних ракет по Києву та Київщині з бортів Ту-22м3 з Брянщини.

Також ворог застосував 2 гіперзвукові ракети 3М-22 комплексу "Циркон" з території Криму по Київщині.

Близько 6 балістичних ракет по Київщині, Києву, Дніпропетровщині, Харківщині.

Відмічено також застосовування невеликої кількості крилатих ракет Х-69 або 9М727.

Російський обстріл був спрямований на об'єкти енергетики. Відомо також про влучання у житлові будинки у Харкові, нежитлові приміщення у Києві та споруди охорони здоров'я. Відомо про загиблого та поранених.

Фахівці наголосили, що ракети Х-22/32 запускались у напрямку столиці досить давно. "Циркони" востаннє застосовувалися по Вінниці, до цього по Сумах та Києву. І перші й другі успішно збиваються. Інформація з мережі про "не можемо збити" вочевидь неправдива.

Які наслідки нічної атаки на Київ?