Детали ночного террора Украины рассказали в мониторинговом ресурсе monitor.
Смотрите также Погиб человек, есть попадания, пожары и перебои со светом: последствия массированной атаки на Киев
Как произошла атака на Киев 24 января?
Для атаки враг привлек не менее 250 различных воздушных целей в направлении Киева. Россияне в несколько волн атаковали ударными БпЛА Харьков, Киев и Киевскую область. Также обстреляли Кременчуг, Сумы, отдельные районы Житомирской и Черниговской областей.
Движение вражеских целей во время ночной атаки / Фото monitorwar
Кроме беспилотников, враг использовал ракеты:
- Запустил около 5 сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет по Киеву и Киевской области с бортов Ту-22м3 с Брянщины.
- Также враг применил 2 гиперзвуковые ракеты 3М-22 комплекса "Циркон" с территории Крыма по Киевской области.
- Около 6 баллистических ракет по Киевской, Киеву, Днепропетровской, Харьковской области.
- Отмечено также применение небольшого количества крылатых ракет Х-69 или 9М727.
Российский обстрел был направлен на объекты энергетики. Известно также о попадании в жилые дома в Харькове, нежилые помещения в Киеве и сооружения здравоохранения. Известно о погибшем и раненых.
Специалисты отметили, что ракеты Х-22/32 запускались в направлении столицы достаточно давно. "Цирконы" в последний раз применялись по Виннице, до этого по Сумах и Киеву. И первые и вторые успешно сбиваются. Информация из сети о "не можем сбить" явно ложная.
Какие последствия ночной атаки на Киев?
Напомним, что воздушная атака на Киев началась около 1 ночи 24 января и продолжалась несколько часов. В столице раздавались взрывы.
Городские власти сообщили, что один человек погиб в столице, есть по меньшей мере 4 пострадавших. Трех медики госпитализировали. На левом берегу столицы перебои с теплоснабжением и водоснабжением. Местные сообщества в соцсетях также писали о проблемах со светом.