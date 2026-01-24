Она оказалась почти в эпицентре обстрела. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в инстаграме.
Мозговая отметила, что обломки сбитых дронов падали совсем рядом с ее домом, поэтому ночь была очень напряженной.
Нам сегодня прилетали куски сбитых дронов со всех сторон. Слава Богу, не в дома – соседям во двор. Все живы, окна хотели повылетать, но удержались. С другой стороны, чуть дальше, также упал кусок дрона,
– поделилась Елена.
В то же время она отметила, что надо жить, радоваться и творить.
Вот я сейчас сижу и работаю над двумя апрельскими концертами. И они будут прекрасные, замечательные, душевные. Потому что музыка – это то, что спасает нашу менталочку, то, что согревает душу и лечит сердце,
– подчеркнула продюсер.
Что известно об обстреле столицы в ночь на 24 января?
- Россияне обстреляли Киев ударными дронами, баллистикой и ракетами различных типов. Они запустили около пяти сверхзвуковых ракет, два гиперзвуковых "Цирконы", а также около шести баллистических ракет. Зафиксировано и применение крылатых ракет Х-69 или 9М727.
- Из-за массированной атаки в городе возникли перебои с тепло- и водоснабжением.
- Пострадало производство Roshen.
- В разных районах столицы обломки дронов вызвали пожары и повреждения нежилых и жилых зданий, выбиты окна, горели гаражи и бензовоз.
- Известно об 1 погибшем и 4 пострадавших.