"Нет слов": во Львове в день массированной атаки провели концерт с Дорофеевой – сеть возмущена
- Во Львове состоялся благотворительный фестиваль с участием Нади Дорофеевой. Возмущение в сети возникли из-за проведения мероприятия в день массированной ракетной атаки на город.
- Мероприятие, запланированное ранее, имело целью собрать средства на медицинское оборудование для больницы "Охматдет".
Во Львове 5 октября в ТРЦ Forum Lviv состоялся благотворительный концерт с участием Нади Дорофеевой. Событие вызвало волну возмущения, ведь проходило в день, когда жители области оправляются после массированного ракетного удара с жертвами и ранеными.
Как выяснилось, это был фестиваль, который запланировали ранее, и который имел благотворительную цель. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Forum Lviv и львовские телеграм-каналы.
Что происходило в ТРЦ Forum Lviv в день массированной атаки?
Вечером львовские телеграм-каналы начали распространять видео, как в ТРЦ Forum Lviv проходит какое-то мероприятие. В самом торговом центре видели много людей, там также громко играла музыка.
В ТРЦ Forum Lviv громко играла музыка и было много людей 5 октября: смотрите видео
Впоследствии стало известно, что это был благотворительный фестиваль. Его хедлайнером была известная украинская певица Надя Дорофеева.
5 октября в ТРЦ Forum Lviv проходил благотворительный концерт: смотрите видео
В сети люди массово выражали недовольство и возмущение, что событие происходит в день, когда Львов подвергся самой массированной атаке с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Не сдерживал украинцев и тот факт, что концерт имел благотворительную цель, граждане писали, что фестиваль следовало бы перенести на другой день.
Украинцы возмущены громким концертом во львовском ТРЦ / Скриншоты 24 Канала
В то же время другие люди не видят ничего плохого в том, что мероприятие все же состоялось, ведь оно было запланировано раньше и действительно имело целью помочь украинским детям.
Некоторые считают нормальным то, что фестиваль во Львове 5 октября состоялся / Скриншоты 24 Канала
На самом сайте ТРЦ Forum Lviv было анонсировано, что 4 и 5 октября должен был проходить благотворительный фестиваль "Вместе ради будущего" 3.0. Цель события была собрать средства на хирургическое оборудование и инструменты для новорожденных для отделений детской оториноларингологии и детской хирургии больницы "Охматдет".
Кроме Нади Дорофеевой на мероприятии были также и другие выступления, анимационные шоу и розыгрыш 150 тысяч гривен на шопинг. Сам фестиваль закончился примерно после 18:30.
Интересно, что сама Надя Дорофеева утром 5 октября рассказывала в своем телеграм-канале, что стала свидетелем российской атаки на Львов и вместе с командой пряталась в укрытии. Артистка рассказывала, что проснулись в автобусе под звуки ракет.
Какие последствия повлекла российская атака на Львов и область 5 октября?
Во Львове в результате российской атаки 5 октября в разных точках городах вспыхнули пожары, у части жителей также дома не было света. Впоследствии стало известно, что во время массированной атаки в городе загорелся индустриальный парк Sparrow.
В пригороде Львова в селе Лапаевка погибли четыре человека, среди которых была 15-летняя девочка. Всего в области травмы получили 8 человек.
В ГСЧС рассказывали, что 5 октября Львовщина подверглась самому массированному удару за всю историю войны, регион находился под вражеским террором 5 часов. Также на территории города и области был ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам, а также складу с одеждой.