У Львові 5 жовтня у ТРЦ Forum Lviv відбувся благодійний концерт за участі Наді Дорофєєвої. Подія викликала хвилю обурення, адже проходила у день, коли жителі області оговтуються після масованого ракетного удару із жертвами та пораненими.

Як з'ясувалося, це був фестиваль, який запланували раніше, і який мав благодійну мету. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Forum Lviv і львівські телеграм-канали.

Що відбувалося у ТРЦ Forum Lviv у день масованої атаки?

Увечері львівські телеграм-канали почали ширити відео, як у ТРЦ Forum Lviv проходить якийсь захід. У самому торгівельному центрі бачили багато людей, там також гучно грала музика.

У ТРЦ Forum Lviv гучно грала музика та було багато людей 5 жовтня

Згодом стало відомо, що це був благодійний фестиваль. Його хедлайнеркою була відома українська співачка Надя Дорофєєва.

5 жовтня у ТРЦ Forum Lviv проходив благодійний концерт

У мережі люди масово висловлювали невдоволення та обурення, що подія відбувається у день, коли Львів зазнав наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Не стримував українців і той факт, що концерт мав благодійну мету, громадяни писали, що фестиваль слід було б перенести на інший день.

Українці обурені гучним концертом у львівському ТРЦ

Водночас інші люди не бачать нічого поганого у тому, що захід усе ж відбувся, адже він був запланований раніше та дійсно мав на меті допомогти українським діткам.

Дехто вважає нормальним те, що фестиваль у Львові 5 жовтня відбувся

На самому сайті ТРЦ Forum Lviv було анонсовано, що 4 і 5 жовтня мав проходити благодійний фестиваль "Разом задля майбутнього" 3.0. Мета події була зібрати кошти на хірургічне обладнання та інструменти для новонароджених для відділень дитячої оториноларингології та дитячої хірургії лікарні "Охматдит".

Окрім Наді Дорофєєвої на заході були також і інші виступи, анімаційні шоу та розіграш 150 тисяч гривень на шопінг. Сам фестиваль закінчився приблизно після 18:30.

Цікаво, що сама Надя Дорофєєва вранці 5 жовтня розповідала у своєму телеграм-каналі, що стала свідком російської атаки на Львів і разом з командою ховалася в укритті. Артистка розповідала, що прокинулись в автобусі під звуки ракет.

Які наслідки спричинила російська атака на Львів та область 5 жовтня?