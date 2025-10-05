Как выяснилось, это был фестиваль, который запланировали ранее, и который имел благотворительную цель. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Forum Lviv и львовские телеграм-каналы.

К теме Львов и область атаковали 90 российских дронов и ракет, – ОВА

Что происходило в ТРЦ Forum Lviv в день массированной атаки?

Вечером львовские телеграм-каналы начали распространять видео, как в ТРЦ Forum Lviv проходит какое-то мероприятие. В самом торговом центре видели много людей, там также громко играла музыка.

В ТРЦ Forum Lviv громко играла музыка и было много людей 5 октября: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что это был благотворительный фестиваль. Его хедлайнером была известная украинская певица Надя Дорофеева.

5 октября в ТРЦ Forum Lviv проходил благотворительный концерт: смотрите видео

В сети люди массово выражали недовольство и возмущение, что событие происходит в день, когда Львов подвергся самой массированной атаке с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Не сдерживал украинцев и тот факт, что концерт имел благотворительную цель, граждане писали, что фестиваль следовало бы перенести на другой день.

Украинцы возмущены громким концертом во львовском ТРЦ / Скриншоты 24 Канала

В то же время другие люди не видят ничего плохого в том, что мероприятие все же состоялось, ведь оно было запланировано раньше и действительно имело целью помочь украинским детям.

Некоторые считают нормальным то, что фестиваль во Львове 5 октября состоялся / Скриншоты 24 Канала

На самом сайте ТРЦ Forum Lviv было анонсировано, что 4 и 5 октября должен был проходить благотворительный фестиваль "Вместе ради будущего" 3.0. Цель события была собрать средства на хирургическое оборудование и инструменты для новорожденных для отделений детской оториноларингологии и детской хирургии больницы "Охматдет".

Кроме Нади Дорофеевой на мероприятии были также и другие выступления, анимационные шоу и розыгрыш 150 тысяч гривен на шопинг. Сам фестиваль закончился примерно после 18:30.

Интересно, что сама Надя Дорофеева утром 5 октября рассказывала в своем телеграм-канале, что стала свидетелем российской атаки на Львов и вместе с командой пряталась в укрытии. Артистка рассказывала, что проснулись в автобусе под звуки ракет.

