19 мая, 11:27
После победы JJ: Австрия столкнулась с проблемами относительно места и финансирования Евровидения-2026
Основні тези
- Австрия победила на Евровидении-2025 и готовится принимать следующий конкурс.
- Правительство и национальный вещатель ORF обсуждают финансирование мероприятия и место проведения конкурса.
Австрия в этом году победила на Евровидении. Теперь страна активно ищет город, который будет принимать следующий конкурс. Кроме того, правительство и национальный вещатель ORF обсуждают, как профинансировать масштабное музыкальное мероприятие.
Они поделились своими мыслями с журналистами. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Reuters.
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