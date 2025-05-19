После победы JJ: Австрия столкнулась с проблемами относительно места и финансирования Евровидения-2026

Они поделились своими мыслями с журналистами. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Reuters.

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Австрийское правительство вместе с национальным вещателем ORF начали обсуждение относительно места и финансирования Евровидения-2026. Председатель ORF Роланд Вайсманн, комментируя ситуацию, отметил, что окончательного ответа пока нет.

Если бы я имел идеальное решение сейчас – это было бы чудом. Но мы начали размышлять над этим еще до финала, когда поняли, что шанс на победу реальный,

– сказал он.

По его словам, вещатель уже ведет активные переговоры с чиновниками по многомиллионному финансированию, а процесс выбора города для проведения песенного конкурса будет открытым. Как оказалось, к организации Евровидения-2026 проявили заинтересованность несколько городов и общин. Победитель JJ хотел бы, чтобы мероприятие состоялось в Вене, его родном городе. Свою позицию озвучил и министр культуры Андреас Баблер. Он сообщил, что продолжаются серьезные обсуждения, в частности относительно того, как будут распределять расходы между правительством, ORF и городом-хозяином.

Для справки! Финансирование Евровидения обеспечивают взносы стран-участниц, вещателя и города-организатора, а также доходы от спонсоров, билетов и голосования зрителей.

Заметим, победа Йоханнеса Пича, больше известного как JJ, с песней Wasted Love стала третьей для Австрии. Перед этим на конкурсе торжествовала Кончита Вурст с песней Rise Like A Phoenix, в 2014 году, и Удо Юргенс с треком Merci chérie в 1966 году.

Заметим, накануне наша редакция писала о чем песня Wasted Love и почему ее называют скандальной.